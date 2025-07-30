Вживані Volkswagen: які слабкі місця в автомобілів концерну

Автомобілі Volkswagen. Фото: nytimes.com

Вживані автомобілі марки Volkswagen мають серед українських водії культовий статус, тому їх розкуповують на вторинному ринку без огляду на вік та пробіг. Але після 100 000 км термін служби багатьох вузлів авто завершується й машини німецького концерну тут не є винятком.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

Підвіска

У багатьох популярних моделей Volkswagen, наприклад, Passat, Golf, Tiguan, після 100 000 км амортизатори та їх опорні підшипники можуть почати видавати сторонні звуки або навіть підтікати. Крім того, зношуються сайлентблоки важелів, що може викликати відчуття гуляння автомобіля на високій швидкості.

Щоб уникнути серйозних проблем, рекомендується перевіряти стан підвіски на СТО кожні 20 000–30 000 км.

Коробка DSG

Автоматичні коробки передач DSG, особливо 7-ступенева DQ200 з сухим зчепленням, вже після 100 000–120 000 км можуть давати ривки при перемиканні, перегрів та помилки на панелі приладів. Найчастіше причиною є знос самого зчеплення або несправність мехатроніка.

Тому важливо суворо дотримуватися регламенту заміни мастила, обирати спокійний стиль водіння та уникати частого пробуксовування.

Також читайте:

Volkswagen застеріг водіїв від китайських Volkswagen

На що перетворився Volkswagen ID.3 після пробігу 160 000 км

Ланцюговий привід ГРМ

Багато бензинових двигунів з ланцюгом ГРМ, наприклад, 1.2 TSI або 1.4 TSI, можуть мати проблеми після 100 000–150 000 км. Ланцюг може розтягнутись, що проявляється у сторонніх шумах, утрудненому запуску та навіть у перескоках фаз газорозподілу.

За перших ознак необхідно негайно звернутися на СТО для діагностики та можливої заміни ланцюга.

Турбокомпресор

На турбодвигунах 1.4 TSI та 2.0 TDI після 100 000 км можуть виникнути проблеми з турбіною. Основними причинами є використання неякісного моторного мастила або несвоєчасна його заміна, що призводить до забруднення та зносу компонентів турбокомпресора.

Варто міняти оливу кожні 7000–10 000 км, слідкувати за чистотою повітряного фільтра та уникати різкого вимкнення двигуна одразу після активної їзди.

Електроніка

З часом можуть з'являтися збої у роботі парктроніків, некоректне функціонування мультимедійної системи, помилки систем ESP чи ABS. Також можуть підводити замки дверей, кнопки в салоні або приводи склопідйомників.

За найменших збоїв рекомендується провести комп'ютерну діагностику. Часто проблему можна розвʼязати за допомогою перепрошивки програмного забезпечення або заміни окремих електронних блоків чи контактів.

Система охолодження

Особливо у дизельних моделей Volkswagen після 100 000 км термостат може почати зависати у відкритому або закритому положенні. Це призводить до перегріву або недогріву двигуна, що знижує його ефективність та підвищує витрати пального.

Слідкуйте за температурою охолоджувальної рідини на панелі приладів. Якщо помітили значні коливання або нехарактерні показники, зверніться на діагностику, щоб уникнути серйозних пошкоджень двигуна.

Також читайте:

Чи варто купляти вживаний Volkswagen Passat B8

П'ять авто з пробігом, які не варто купувати через великі витрати на ремонт