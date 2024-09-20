Вживані автомобілі, які можуть вбити ваш бюджет — ТОП-5 моделей

Ремонт авто. Фото: scitexas.edu

Не всі вживані автомобілі є чудовою інвестицією. Придбання деяких з них означає початок нескінченних фінансових витрат, які набагато перевершать суму угоди.

Від покупки яких авто потрібно триматися якнайдалі, написав GOBankingRates.

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Fiat 500

Фото: postcrescent.com

Експерти радять уникати будь-яких автомобілів Fiat 500 2012–2016 років випуску. Серед купи проблем виділяються несправність зчеплення та високі витрати на ремонт. Модель отримала низькі рейтинги надійності від Consumer Reports та J.D. Power.

Ford Escape

Фото: edmunds.com

Модель страждає від тремтіння та ривків трансмісії, а її підвіска потребує частого обслуговування.

Volkswagen Eos

Фото: edmunds.com

Volkswagen Eos є одним із найгірших вживаних кабріолетів. Авто схильне до механічних проблем, що призводить до високих витрат на ремонт. Також власники скаржилися на підвіску.

Chrysler 200

Фото: greencarreports.com

За даними Cars.com, виробник відкликав модель 2015 року через проблеми з проводкою та збої живлення в електричній системі. Також авто має неприємності з двигуном та з контролем швидкості.

BMW

Фото: edmunds.com

Можна намагатися вразити друзів BMW, але експерти не рекомендують купувати вживані авто цієї марки незалежно від моделі та року випуску.

"Вартість цих транспортних засобів, як правило, божевільна, а витрати на обслуговування та ремонт зашкалюють. З мого досвіду, вони просто викликають проблему за проблемою", — підкреслив засновник та генеральний директор американської компанії Ceramic King Coatings (послуги з догляду за автомобілем) Ліланд Джонс.

Раніше ми представляли ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто віком до 5 років в Україні у 2024 році. Також писали про причини, через які варто відмовитися від вживаного авто.