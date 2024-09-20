Подержанные автомобили, которые могут убить ваш бюджет — ТОП-5 моделей

Ремонт авто. Фото: scitexas.edu

Не все б/у автомобили являются великолепной инвестицией. Приобретение некоторых из них означает начало бесконечных финансовых затрат, которые намного превзойдут сумму сделки.

От покупки каких авто нужно держаться подальше, написал GOBankingRates.

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Fiat 500

Фото: postcrescent.com

Эксперты советуют избегать любых автомобилей Fiat 500 2012-2016 годов выпуска. Среди кучи проблем выделяются неисправность сцепления и высокие затраты на ремонт. Модель получила низкие рейтинги надежности от Consumer Reports и J.D. Power.

Ford Escape

Фото: edmunds.com

Модель страдает от дрожания и рывков трансмиссии, а ее подвеска нуждается в частом обслуживании.

Volkswagen Eos

Фото: edmunds.com

Volkswagen Eos является одним из самых плохих подержанных кабриолетов. Автомобиль склонен к механическим проблемам, что приводит к высоким затратам на ремонт. Также владельцы жаловались на подвеску.

Chrysler 200

Фото: greencarreports.com

По данным Cars.com, производитель отозвал модель 2015 года из-за проблем с проводкой и сбоями питания в электрической системе. Также авто имеет неприятности с двигателем и контролем скорости.

BMW

Фото: edmunds.com

Можно пытаться поразить друзей BMW, но эксперты не рекомендуют покупать подержанные автомобили этой марки независимо от модели и года выпуска.

"Стоимость этих транспортных средств, как правило, сумасшедшая, а затраты на обслуживание и ремонт зашкаливают. По моему опыту, они просто вызывают проблему за проблемой", — подчеркнул основатель и генеральный директор американской компании Ceramic King Coatings (услуги по уходу за автомобилем) Лиланд Джонс.

Ранее мы представляли ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году. Также писали о причинах, по которым стоит отказаться от подержанного авто.