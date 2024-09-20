Подержанные автомобили, которые могут убить ваш бюджет — ТОП-5 моделей

Пять подержанных авто, которые не стоит покупать из-за больших затрат на ремонт
Не все б/у автомобили являются великолепной инвестицией. Приобретение некоторых из них означает начало бесконечных финансовых затрат, которые намного превзойдут сумму сделки.
От покупки каких авто нужно держаться подальше, написал GOBankingRates.
Fiat 500
Эксперты советуют избегать любых автомобилей Fiat 500 2012-2016 годов выпуска. Среди кучи проблем выделяются неисправность сцепления и высокие затраты на ремонт. Модель получила низкие рейтинги надежности от Consumer Reports и J.D. Power.
Ford Escape
Модель страдает от дрожания и рывков трансмиссии, а ее подвеска нуждается в частом обслуживании.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos является одним из самых плохих подержанных кабриолетов. Автомобиль склонен к механическим проблемам, что приводит к высоким затратам на ремонт. Также владельцы жаловались на подвеску.
Chrysler 200
По данным Cars.com, производитель отозвал модель 2015 года из-за проблем с проводкой и сбоями питания в электрической системе. Также авто имеет неприятности с двигателем и контролем скорости.
BMW
Можно пытаться поразить друзей BMW, но эксперты не рекомендуют покупать подержанные автомобили этой марки независимо от модели и года выпуска.
"Стоимость этих транспортных средств, как правило, сумасшедшая, а затраты на обслуживание и ремонт зашкаливают. По моему опыту, они просто вызывают проблему за проблемой", — подчеркнул основатель и генеральный директор американской компании Ceramic King Coatings (услуги по уходу за автомобилем) Лиланд Джонс.
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