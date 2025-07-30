Подержанные Volkswagen: какие слабые места у автомобилей концерна

Автомобили Volkswagen. Фото: nytimes.com

Подержанные автомобили марки Volkswagen имеют среди украинских водителей культовый статус, поэтому их раскупают на вторичном рынке без оглядки на возраст и пробег. Но после 100 000 км срок службы многих узлов авто завершается и машины немецкого концерна здесь не являются исключением.

Об этом написал SUV News.

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Подвеска

У многих популярных моделей Volkswagen, например, Passat, Golf, Tiguan, после 100 000 км амортизаторы и их опорные подшипники могут начать издавать посторонние звуки или даже подтекать. Кроме того, изнашиваются сайлентблоки рычагов, что может вызывать ощущение гуляния автомобиля на высокой скорости.

Чтобы избежать серьезных проблем, рекомендуется проверять состояние подвески на СТО каждые 20 000-30 000 км.

Коробка DSG

Автоматические коробки передач DSG, особенно 7-ступенчатая DQ200 с сухим сцеплением, уже после 100 000-120 000 км могут давать рывки при переключении, перегрев и ошибки на панели приборов. Чаще всего причиной является износ самого сцепления или неисправность мехатроника.

Поэтому важно строго соблюдать регламент замены масла, выбирать спокойный стиль вождения и избегать частого пробуксовывания.

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Цепной привод ГРМ

Многие бензиновые двигатели с цепью ГРМ, например, 1.2 TSI или 1.4 TSI, могут иметь проблемы после 100 000-150 000 км. Цепь может растянуться, что проявляется в посторонних шумах, затрудненном запуске и даже в перескоках фаз газораспределения.

При первых признаках необходимо немедленно обратиться на СТО для диагностики и возможной замены цепи.

Турбокомпрессор

На турбодвигателях 1.4 TSI и 2.0 TDI после 100 000 км могут возникнуть проблемы с турбиной. Основными причинами являются использование некачественного моторного масла или несвоевременная его замена, что приводит к загрязнению и износу компонентов турбокомпрессора.

Стоит менять масло каждые 7000-10 000 км, следить за чистотой воздушного фильтра и избегать резкого выключения двигателя сразу после активной езды.

Электроника

Со временем могут появляться сбои в работе парктроников, некорректное функционирование мультимедиа, ошибки систем ESP или ABS. Также могут подводить замки дверей, кнопки в салоне или приводы стеклоподъемников.

При малейших сбоях рекомендуется провести компьютерную диагностику. Часто проблему можно решить с помощью перепрошивки программного обеспечения или замены отдельных электронных блоков или контактов.

Система охлаждения

Особенно у дизельных моделей Volkswagen после 100 000 км термостат может начать зависать в открытом или закрытом положении. Это приводит к перегреву или недогреву двигателя, что снижает его эффективность и повышает расход топлива.

Следите за температурой охлаждающей жидкости на панели приборов. Если заметили значительные колебания или нехарактерные показатели, обратитесь на диагностику, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.

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