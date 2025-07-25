Марки б/у авто, которые лучше обходить стороной: советы механика

Jaguar и Range Rover Фото: caranddriver.com

Владелец американской компании Royaly Auto Service Шервуд Куки-младший имеет 1 000 000 подписчиков только в TikTok и делится советами с автомобилистами. На днях он назвал марки подержанных автомобилей, которые он не советует своим клиентам.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Оба бренда имеют одну материнскую компанию и много общих инженерных разработок. Поэтому, когда у одного возникает проблема, у другого она обычно также проявляется.

Они оба столкнулись с серьезными претензиями из-за одинаковых неприятностей: воспламенение двигателей, уязвимость к кражам и низкое качество покраски. В частности речь идет о моделях 2011-2021 годов и двигателе Hyundai Theta II, который является бомбой замедленного действия.

Затем появился тренд на похищение этих машин в TikTok. Ведь оба бренда не устанавливали иммобилайзеры в миллионы своих автомобилей.

Надо отдать должное, что Hyundai и Kia теперь предлагают более длинные гарантии и лучшее качество в своих последних моделях. Но еще понадобится время, чтобы избавиться от плохой репутации прошлого.

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Land Rover и Jaguar

Land Rover и Jaguar также принадлежат к одной корпорации JLR. Они имеют общие платформы, электронику, трансмиссии и проблемы.

Оба бренда критикуют за надежность. Владельцы сообщают о дефектах информационно-развлекательной системы, датчиков и электронных модулей.

Когда система InControl от Jaguar выходит из строя, Touch Pro Duo от Land Rover обычно не отстает. Владельцы Jaguar жалуются на неуклюжие переключатели передач, а водители Land Rover — на бесконечные обновления программного обеспечения.

Поломки пневматической подвески являются проблемой для Range Rover. Модели Jaguar XF и F-Pace страдают от преждевременного износа подвески и задержек трансмиссии.

В обоих брендах есть проблемы с натяжителем цепи ГРМ, утечками масла и разрядкой аккумуляторов.

Ремонт стоит дорого. Даже базовое обслуживание может привести к огромным затратам. Поэтому многие владельцы стремятся избавиться от этих автомобилей до окончания гарантии, лишь бы избежать того, что будет дальше.

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