Марки вживаних авто, які краще оминати: поради механіка

Jaguar та Range Rover Фото: caranddriver.com

Власник американської компанії Royaly Auto Service Шервуд Кукі-молодший має 1 000 000 підписників лише у TikTok та ділиться порадами з автомобілістів. Днями він назвав марки вживаних автомобілів, які він не радить своїм клієнтам.

Про це написав Motor Biscuit.

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Hyundai та Kia

Обидва бренди мають одну материнську компанію та багато спільних інженерних розробок. Тож, коли в одного виникає проблема, в іншого вона зазвичай також проявляється.

Вони обидва зіткнулися з серйозними претензіями через однакові неприємності: займання двигунів, вразливість до крадіжок та низька якість фарбування. Зокрема йдеться про моделі 2011–2021 років та двигун Hyundai Theta II, який є бомбою уповільненої дії.

Потім з'явився тренд на викрадення цих машин у TikTok. Адже обидва бренди не встановлювали іммобілайзери в мільйони своїх автомобілів.

Треба віддати належне, що Hyundai та Kia тепер пропонують довші гарантії та кращу якість у своїх останніх моделях. Але ще знадобиться час, щоб позбутися поганої репутації минулого.

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Land Rover та Jaguar

Land Rover та Jaguar також належать до однієї корпорації JLR. Вони мають спільні платформи, електроніку, трансмісії та проблеми.

Обидва бренди критикують за надійність. Власники повідомляють про дефекти інформаційно-розважальної системи, датчиків та електронних модулів.

Коли система InControl від Jaguar виходить з ладу, Touch Pro Duo від Land Rover зазвичай не відстає. Власники Jaguar скаржаться на незграбні перемикачі передач, а водії Land Rover — на нескінченні оновлення програмного забезпечення.

Поломки пневматичної підвіски є проблемою для Range Rover. Моделі Jaguar XF та F-Pace страждають від передчасного зносу підвіски та затримок трансмісії.

В обох брендах є проблеми з натягувачем ланцюга ГРМ, витоками оливи та розрядженням акумуляторів.

Ремонт коштує дорого. Навіть базове обслуговування може призвести до величезних витрат. Тому багато власників прагнуть позбавитися цих автомобілів до закінчення гарантії, лише щоб уникнути того, що буде далі.

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