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Головна Авто Що не варто купляти в магазині автозапчастин

Що не варто купляти в магазині автозапчастин

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:00
Що не потрібно купляти в магазинах автозапчастин: відповідь механіка
Заправка кондиціонера в авто. Фото: autozone.com

Провідний технік Royalty Automotive з американської Джорджії Шервуд Кукі-молодший закликав водіїв не купувати балончики для самостійного заряджання кондиціонера фреоном в магазинах автозапчастин. Є щонайменше дві причини, чому це може спричинити серйозні довгострокові проблеми.

Про це написав Motor Biscuit.

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Закорковування системи

Заправний пристрій для кондиціонера — це балончик під тиском, який можна купити в магазині автозапчастин та приєднати до системи кондиціонування автомобіля. Він нібито підіймає рівень фреону, щоб сприяти подачі холоднішого повітря.

Шервуд обшукав полиці магазину автозапчастин й знайшов лише один балончик, який не містив stop leak (зупинити витік). Це добавка, призначена для тимчасового закорковування отвору.

Вважається, що система кондиціонування повітря з низьким рівнем фреону обов'язково має витік. Єдина проблема полягає в тому, що це може залишити клієнта задоволеним на одне літо, а потім stop leak може закоркувати всю систему.

Також stop leak може завдати шкоди обладнанню, яке використовують автомайстерні для роботи з кондиціонерами клієнтів. Такі прилади можуть коштувати 15 000 доларів та більше. Мабуть, водій не має великого бажання ремонтувати ще й обладнання СТО.

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Перезарядження системи

Для правильної роботи кондиціонера потрібна певна кількість фреону. Шервуд пояснює, що для отримання правильної дози він повністю промиває систему, а потім заправляє її точною кількістю газу.

"Холодильні машини мають ваги. Тому механіки точно знають, скільки рідини потрапляє в систему. Це єдиний спосіб дізнатися, що вона повна", — підкреслив технік.

Найдорожчі балончики мають манометр, який показує значення "низький", "середній" та "повний". Але Шервуд зазначає, що це лише манометр. Тиск повітря на вулиці може сильно збити його точність.

"Автовласник може зарядити кондиціонер самостійно, але нехай не дивується, що він не буде працювати, як часто трапляється. Якщо балончик для зарядки за 50 доларів був би надійним способом ремонту системи кондиціонування повітря, то навіщо техніку купувати калібровану машину за 15 000 доларів для виконання тієї ж роботи?" — підсумував Шервуд.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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