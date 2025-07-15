Что не нужно покупать в магазинах автозапчастей: ответ механика

Заправка кондиционера в авто. Фото: autozone.com

Ведущий техник Royalty Automotive из американской Джорджии Шервуд Куки-младший призвал водителей не покупать баллончики для самостоятельной зарядки кондиционера фреоном в магазинах автозапчастей. Есть как минимум две причины, почему это может вызвать серьезные долгосрочные проблемы.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Закупоривание системы

Заправочное устройство для кондиционера — это баллончик под давлением, который можно купить в магазине автозапчастей и присоединить к системе кондиционирования автомобиля. Он якобы поднимает уровень фреона, чтобы способствовать подаче более холодного воздуха.

Шервуд обыскал полки магазина автозапчастей и нашел только один баллончик, который не содержал stop leak (остановить протечку). Это добавка, предназначенная для временного закупоривания отверстия.

Считается, что система кондиционирования воздуха с низким уровнем фреона обязательно имеет протечку. Единственная проблема заключается в том, что это может оставить клиента довольным на одно лето, а затем stop leak может закупорить всю систему.

Также stop leak может нанести вред оборудованию, которое используют автомастерские для работы с кондиционерами клиентов. Такие приборы могут стоить 15 000 долларов и более. Наверное, водитель не имеет большого желания ремонтировать еще и оборудование СТО.

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Перезарядка системы

Для правильной работы кондиционера требуется определенное количество фреона. Шервуд объясняет, что для получения правильной дозы он полностью промывает систему, а затем заправляет ее точным количеством газа.

"Холодильные машины имеют весы. Поэтому механики точно знают, сколько жидкости попадает в систему. Это единственный способ узнать, что она полная", — подчеркнул техник.

Самые дорогие баллончики имеют манометр, который показывает значения "низкий", "средний" и "полный". Но Шервуд отмечает, что это только манометр. Давление воздуха на улице может сильно сбить его точность.

"Автовладелец может зарядить кондиционер самостоятельно, но пусть не удивляется, что он не будет работать, как часто случается. Если баллончик для зарядки за 50 долларов был бы надежным способом ремонта системы кондиционирования воздуха, то зачем технику покупать калиброванную машину за 15 000 долларов для выполнения той же работы? " — подытожил Шервуд.

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