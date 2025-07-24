Кому не варто купувати вживаний Subaru Forester

2018 Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Forester здобув репутацію надійного та функціонального кросовера, який ідеально підходить для пригод та бездоріжжя. Проте, як і будь-який автомобіль, він має свої слабкі місця, які варто враховувати потенційним покупцям.

Про це написав Slash Gear.

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Недостатня потужність

Forester, попри на свою міцну зовнішність, не може похвалитися високою потужністю. Більшість комплектацій оснащені 2,5-літровим 4-циліндровим атмосферним двигуном Boxer, що генерує близько 180-182 к.с. та 239-241 Нм крутного моменту. Ці показники досить скромні, й під час прискорення, особливо з повним навантаженням або на підйомах, можна відчути брак потужності.

Розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 10 секунд, що робить його одним з найповільніших у своєму класі. Якщо потрібен динамічний розгін, можливо, варто звернути увагу на моделі з турбованими двигунами, такі як Subaru Outback, або конкурентів на кшталт Mazda CX-5 чи Honda CR-V.

Непередбачувана керованість

Хоча Forester загалом відомий своєю надійністю, деякі моделі, зокрема, Forester 2018 року, можуть мати проблеми з керованістю на високих швидкостях. Рух на шосе зі швидкістю понад 80 км/год може призвести до непередбачуваної поведінки автомобіля, що робить водіння менш комфортним та безпечним.

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Шум у салоні

Однією з характерних рис Forester є високий дорожній просвіт (21,7 см), що робить його чудовим вибором для легкого бездоріжжя. Однак цей плюс обертається мінусом на трасі.

Через високий кузов та великі вікна, на швидкості понад 80 км/год в салоні стає помітно гучніше через шум шин та свист вітру.

У порівнянні з конкурентами, такими як Toyota RAV4 або Honda CR-V, звукоізоляція Forester поступається. Для щоденних поїздок містом це може не бути проблемою, на довгих дистанціях відсутність належної шумоізоляції стає відчутною.

Жорстка підвіска

Підвіска Forester розроблена для забезпечення комфорту на бездоріжжі. Однак, ця ж особливість стає недоліком на дорозі. Налаштування підвіски призводить до відчутних поштовхів на вибоїнах та нерівному асфальті.

Для тих, хто шукає м'якшу та плавну їзду в міських умовах, кросовери з комфортнішою підвіскою, наприклад, Hyundai Tucson, можуть бути кращим вибором.

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