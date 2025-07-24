Кому не стоит покупать подержанный Subaru Forester

2018 Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Forester получил репутацию надежного и функционального кроссовера, который идеально подходит для приключений и бездорожья. Но, как и любой автомобиль, он имеет свои слабые места, которые стоит учитывать потенциальным покупателям.

Об этом написал Slash Gear.

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Недостаточная мощность

Forester, несмотря на свою прочную внешность, не может похвастаться высокой мощностью. Большинство комплектаций оснащены 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем Boxer, генерирующим около 180-182 л.с. и 239-241 Нм крутящего момента. Эти показатели довольно скромные, и при ускорении, особенно с полной нагрузкой или на подъемах, можно ощутить нехватку мощности.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 10 секунд, что делает его одним из самых медленных в своем классе. Если нужен динамичный разгон, возможно, стоит обратить внимание на модели с турбированными двигателями, такие как Subaru Outback, или конкурентов вроде Mazda CX-5 или Honda CR-V.

Непредсказуемая управляемость

Хотя Forester в целом известен своей надежностью, некоторые модели, в частности, Forester 2018 года, могут иметь проблемы с управляемостью на высоких скоростях. Движение на шоссе со скоростью более 80 км/ч может привести к непредсказуемому поведению автомобиля, что делает вождение менее комфортным и безопасным.

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Шум в салоне

Одной из характерных черт Forester является высокий дорожный просвет (21,7 см), что делает его отличным выбором для легкого бездорожья. Однако этот плюс оборачивается минусом на трассе.

Из-за высокого кузова и больших окон, на скорости более 80 км/ч в салоне становится заметно громче из-за шума шин и свиста ветра.

По сравнению с конкурентами, такими как Toyota RAV4 или Honda CR-V, звукоизоляция Forester уступает. Для ежедневных поездок по городу это может не быть проблемой, на длинных дистанциях отсутствие должной шумоизоляции становится ощутимым.

Жесткая подвеска

Подвеска Forester разработана для обеспечения комфорта на бездорожье. Но эта же особенность становится недостатком на дорогах. Настройка подвески приводит к ощутимым толчкам на ухабах и неровном асфальте.

Для тех, кто ищет более мягкую и плавную езду в городских условиях, кроссоверы с более комфортной подвеской, например, Hyundai Tucson, могут быть лучшим выбором.

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