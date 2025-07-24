Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Главные недостатки Subaru Forester с пробегом

Главные недостатки Subaru Forester с пробегом

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:30
Кому не стоит покупать подержанный Subaru Forester
2018 Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Forester получил репутацию надежного и функционального кроссовера, который идеально подходит для приключений и бездорожья. Но, как и любой автомобиль, он имеет свои слабые места, которые стоит учитывать потенциальным покупателям.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Недостаточная мощность

Forester, несмотря на свою прочную внешность, не может похвастаться высокой мощностью. Большинство комплектаций оснащены 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем Boxer, генерирующим около 180-182 л.с. и 239-241 Нм крутящего момента. Эти показатели довольно скромные, и при ускорении, особенно с полной нагрузкой или на подъемах, можно ощутить нехватку мощности.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 10 секунд, что делает его одним из самых медленных в своем классе. Если нужен динамичный разгон, возможно, стоит обратить внимание на модели с турбированными двигателями, такие как Subaru Outback, или конкурентов вроде Mazda CX-5 или Honda CR-V.

Непредсказуемая управляемость

Хотя Forester в целом известен своей надежностью, некоторые модели, в частности, Forester 2018 года, могут иметь проблемы с управляемостью на высоких скоростях. Движение на шоссе со скоростью более 80 км/ч может привести к непредсказуемому поведению автомобиля, что делает вождение менее комфортным и безопасным.

Также читайте:

Что позаимствовал у Toyota новый Subaru Outback 2026 года

Три худшие Subaru имеют одну общую проблему

Шум в салоне

Одной из характерных черт Forester является высокий дорожный просвет (21,7 см), что делает его отличным выбором для легкого бездорожья. Однако этот плюс оборачивается минусом на трассе.

Из-за высокого кузова и больших окон, на скорости более 80 км/ч в салоне становится заметно громче из-за шума шин и свиста ветра.

По сравнению с конкурентами, такими как Toyota RAV4 или Honda CR-V, звукоизоляция Forester уступает. Для ежедневных поездок по городу это может не быть проблемой, на длинных дистанциях отсутствие должной шумоизоляции становится ощутимым.

Жесткая подвеска

Подвеска Forester разработана для обеспечения комфорта на бездорожье. Но эта же особенность становится недостатком на дорогах. Настройка подвески приводит к ощутимым толчкам на ухабах и неровном асфальте.

Для тех, кто ищет более мягкую и плавную езду в городских условиях, кроссоверы с более комфортной подвеской, например, Hyundai Tucson, могут быть лучшим выбором.

Также читайте:

Пять малоизвестных полезных функций автомобилей Subaru

Какие подержанные Subaru Outback не стоит покупать ни в коем случае

авто проблемы советы автомобиль подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации