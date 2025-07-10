Полезные функции автомобилей Subaru, о которых мало кто знает

2025 Subaru Crosstrek Фото: edmunds.com

На протяжении многих лет Subaru завоевывала репутацию благодаря прочности, надежности и комфорту. Все знают, что автомобили бренда оснащены полным приводом, камерой заднего вида и достаточным местом в багажнике, но даже некоторые давние поклонники марки не в курсе о нескольких скрытых в машинах функций.

Об этом написал Slash Gear.

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Автоматическое удержание авто (AVH)

Движение по дороге с частыми остановками достаточно неприятное, особенно из-за необходимости постоянно давить на педаль тормоза. С AVH водитель может удерживать автомобиль на месте, пока не нажмет педаль газа, чтобы снова тронуться с места. Также функция обеспечивает дополнительный контроль, когда авто остановилось на скользкой поверхности или при движении на крутом склоне.

Функция доступна на более новых версиях почти каждой модели Subaru. Ее легко активировать, просто нажав специальную кнопку AVH, которую обычно можно найти возле центральной консоли.

Доступ по PIN-коду

Благодаря функции доступа по PIN-коду водитель может легко разблокировать автомобиль без ключа или брелока. Эта функция встроена в кнопку замка багажника, которую можно использовать для установки кода для безопасного доступа к автомобилю, когда ключей нет рядом или они застряли в салоне.

Эта функция доступна на более поздних моделях большинства автомобилей Subaru, в том числе Impreza, WRX, Legacy, Forester, Crosstrek и Outback.

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Автоматическое торможение задним ходом (RAB)

Выезд задним ходом из узких парковочных мест может быть на удивление стрессовым, особенно при ограниченной видимости. Система автоматического торможения задним ходом выполняет роль второго пилота. Она использует сонар и другие ультразвуковые датчики для сканирования зоны вокруг авто, и если обнаруживает препятствие, автоматически применяет тормоза, чтобы избежать столкновения. Это часть комплекса функций безопасности, внедренных в моделях Subaru после 2017 года, известных как EyeSight.

Фары с адаптивным управлением (SRH)

Управление автомобилем ночью может быть сложным, особенно на извилистых дорогах или плохо освещенных улицах. Фары Subaru с адаптивным управлением поворачиваются вместе с рулем. В режиме реального времени фары освещают направление движения, обеспечивая лучшую видимость во время поворотов и облегчая обнаружение препятствий, пешеходов или животных на дороге.

SRH доступна на Outback, Forester, Legacy и др.

X-MODE и система помощи при спуске

Нажатие одной кнопки X-MODE настраивает в авто полный привод, двигатель, тормоза и трансмиссию, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с дорогой на сложной местности с грязью, снегом, гравием или любой другой опасной поверхности.

А когда водитель спускается по крутому или скользкому склону на помощь приходит система контроля спуска с холма. Она автоматически поддерживает медленную и стабильную скорость, не давая необходимости тормозить.

Функция есть на многих моделях Subaru, таких, как Outback, Forester и Crosstrek, а некоторые даже имеют двухрежимную версию для особо сложных условий.

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