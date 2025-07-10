Корисні функції автомобілів Subaru, про які мало хто знає

2025 Subaru Crosstrek Фото: edmunds.com

Протягом багатьох років Subaru здобувала репутацію завдяки міцності, надійності та комфорту. Усі знають, що автомобілі бренду оснащені повним приводом, камерою заднього виду та достатнім місцем у багажнику, але навіть деякі давні шанувальники марки не в курсі про кілька прихованих у машинах функцій.

Про це написав Slash Gear.

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Автоматичне утримання авто (AVH)

Рух по дорозі з частими зупинками достатньо неприємний, особливо через необхідність постійно тиснути на педаль гальма. З AVH водій може утримувати автомобіль на місці, доки не натисне педаль газу, щоб знову рушити з місця. Також функція забезпечує додатковий контроль, коли авто зупинилося на слизькій поверхні або під час руху на крутому схилі.

Функція доступна на новіших версіях майже кожної моделі Subaru. Її легко активувати, просто натиснувши спеціальну кнопку AVH, яку зазвичай можна знайти біля центральної консолі.

Доступ за PIN-кодом

Завдяки функції доступу за PIN-кодом водій може легко розблокувати автомобіль без ключа або брелока. Ця функція вбудована в кнопку замка багажника, яку можна використовувати для встановлення коду для безпечного доступу до автомобіля, коли ключів немає поруч або вони застрягли в салоні.

Ця функція доступна на пізніших моделях більшості автомобілів Subaru, зокрема Impreza, WRX, Legacy, Forester, Crosstrek та Outback.

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Автоматичне гальмування заднім ходом (RAB)

Виїзд заднім ходом з вузьких паркувальних місць може бути напрочуд стресовим, особливо за умови обмеженої видимості. Система автоматичного гальмування заднім ходом виконує роль другого пілота. Вона використовує сонар та інші ультразвукові датчики для сканування зони навколо авто, і якщо виявляє перешкоду, автоматично застосовує гальма, щоб уникнути зіткнення. Це частина комплексу функцій безпеки, впроваджених у моделях Subaru після 2017 року, відомих як EyeSight.

Фари з адаптивним керуванням (SRH)

Керування автомобілем уночі може бути складним, особливо на звивистих дорогах або погано освітлених вулицях. Фари Subaru з адаптивним керуванням повертаються разом з кермом. В режимі реального часу фари освітлюють напрямок руху, забезпечуючи кращу видимість під час поворотів та полегшуючи виявлення перешкод, пішоходів або тварин на дорозі.

SRH доступна на Outback, Forester, Legacy тощо.

X-MODE та система допомоги при спуску

Натискання однієї кнопки X-MODE налаштовує в авто повний привід, двигун, гальма та трансмісію, щоб забезпечити найкраще зчеплення з дорогою на складній місцевості з брудом, снігом, гравієм або будь-якої іншої небезпечної поверхні.

А коли водій спускається по крутому або слизькому схилу на допомогу приходить система контролю спуску з пагорба. Вона автоматично підтримує повільну та стабільну швидкість, не даючи потреби гальмувати.

Функція є на багатьох моделях Subaru, таких як Outback, Forester та Crosstrek, а деякі навіть мають дворежимну версію для особливо складних умов.

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