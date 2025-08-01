Подержанная Honda Accord - какую модель лучше купить

2021 Honda Accord Фото: greencarreports.com

Надежные Honda Accord можно найти как среди новых моделей с расширенными функциями безопасности, так и простых, но долговечных ранних выпусков. Репутация Accord подкреплена рейтингами безопасности от американского Института страхования дорожного движения (IIHS) и высокими оценками рейтингов надежности JD Power.

Об этом написал Motor Biscuit.

Реклама

Читайте также:

Honda Accord 2007 года

Надежное сочетание мощности и экономии топлива обеспечивает двигатель V6. Кроме того, несмотря на возраст, модель известна минимальными механическими проблемами. Владельцы ценят авто за комфортный салон и простое обслуживание.

Honda Accord 2011 года

Этот модельный год улучшил топливную эффективность и несколько функций безопасности. Также салон получил достаточное пространство для ног на обоих рядах сидений.

Honda Accord 2012 года

Топливная эффективность улучшилась еще больше по сравнению с предыдущей моделью. Водители довольны минимальными потребностями в обслуживании и долговечностью автомобиля.

Также читайте:

Названы автомобили, которые прослужат владельцам более 20 лет

Пять подержанных кроссоверов, которые в 2025 году не хуже новых

Honda Accord 2016 года

Модель получила обновления, в частности во внешнем стиле и технологических функциях. Функции безопасности Honda Sensing стали стандартными для высших комплектаций.

Honda Accord 2017 года

Стандартная комплектация получила полный набор функций безопасности Honda Sensing, в том числе адаптивный круиз-контроль, систему поддержания полосы движения и предупреждения о лобовом столкновении. Модель имеет комфортный салон и понятную систему управления.

Honda Accord 2019 года

Модель обеспечивает мощную, но экономную езду благодаря 4-цилиндровым турбодвигателям в стандартной комплектации. Система безопасности Honda Sensing входит в стандартный пакет.

Honda Accord 2021 года

Одна из самых привлекательных по дизайну моделей, которая содержит новейшие технологии. Также доступная гибридная версия обеспечивает высокую экономию топлива.

Также читайте:

Гибридные авто, которые без проблем пробегут более 320 000 км

Лучшим семейным авто 2025 года стал японский седан