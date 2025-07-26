Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Названы автомобили, которые прослужат владельцам более 20 лет

Названы автомобили, которые прослужат владельцам более 20 лет

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 15:45
Надежные автомобили, которые без проблем прослужат более 20 лет
2025 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Покупка нового автомобиля в 2025 году связана со значительными финансовыми затратами, поэтому неудивительно, что многие покупатели стремятся максимально продлить срок службы своего транспортного средства. К счастью, для тех, кто планирует долгосрочное владение, на рынке существует немало моделей с потенциалом для чрезвычайно длительной и бесперебойной эксплуатации при условии надлежащего технического обслуживания.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама
Читайте также:

Как выбирались модели

Эксперты объединили исторические данные iSeeCars по долговечности автомобилей с прогнозируемыми оценками надежности моделей 2025 года от JD Power. Такой подход позволил сформировать список автомобилей, которые, вероятно, станут надежными спутниками на два десятилетия и более.

Обзор опирается на рейтинги iSeeCars, которые анализируют показатели пробега 2 000 000 подержанных автомобилей. Учитывались только те модели, которые продавались не менее 10 из предыдущих 20 лет.

После исключения моделей, которые больше не производятся, каждая позиция была сопоставлена с данными JD Power по качеству и надежности. Ключевым критерием для включения в список была самая высокая оценка "отлично". Это гарантирует, что в рейтинг попали не только проверенные временем модели, но и те, которые сохранят высокое качество и надежность в будущем.

Помните, что независимо от выбранной модели, регулярное и своевременное техническое обслуживание является ключевым фактором для обеспечения долговечности автомобиля. Соблюдение рекомендаций производителя по обслуживанию поможет наслаждаться новым авто в течение двух десятилетий и даже больше.

Также читайте:

От каких авто 2024 года выпуска следует держаться подальше

Способы экономии топлива и авто-обжоры в 2025 году

Самые долговечные модели 2025 года

  1. Chevrolet Tahoe. Полноразмерный внедорожник известен своей прочной конструкцией и способностью выдерживать значительные нагрузки. Высокие оценки надежности для модели 2025 года только подтверждают его потенциал для долгосрочной эксплуатации.
  2. Lexus ES. Представитель премиум-сегмента сочетает в себе роскошь и непревзойденную надежность. Эта модель регулярно занимает высокие позиции в рейтингах качества.
  3. Acura MDX. Еще один представитель премиум-класса отмечается своим качеством сборки и надежностью. Этот кроссовер предлагает удачное сочетание производительности, безопасности и длительного срока службы.
  4. Toyota Highlander. Toyota давно зарекомендовала себя как производитель надежных автомобилей, и Highlander не является исключением. Этот семейный кроссовер известен своей практичностью и способностью бесперебойно работать в течение многих лет.
  5. Cadillac Escalade. Несмотря на свой премиальный статус, внедорожник демонстрирует высокую долговечность.
  6. Porsche Cayenne E-Hybrid. Porsche может показаться неочевидным выбором в этом списке, но E-Hybrid сочетает в себе спортивные характеристики с ожидаемой надежностью. Это свидетельствует о высоком качестве инженерии, присущем бренду.
  7. Honda CR-V. Один из самых популярных компактных кроссоверов, а его репутация надежного транспортного средства вполне оправдана.
  8. Hyundai Sonata Hybrid. В последние годы Hyundai значительно улучшил свою репутацию по качеству и надежности. Sonata Hybrid, в частности, сочетает эффективность с ожидаемой долговечностью.
  9. Toyota 4Runner. Крепкий и надежный внедорожник Toyota 4Runner известен своей способностью преодолевать сложные условия и служить своим владельцам в течение десятилетий. Его конструкция рассчитана на выносливость.
  10. Lexus RX Hybrid. Кроссовер сочетает в себе роскошь, эффективность и высокую надежность.
  11. Toyota Camry. Одна из самых популярных моделей Toyota является эталоном надежности и долговечности в сегменте среднеразмерных седанов. Ее репутация говорит сама за себя.
  12. Honda Civic. Компактный и экономичный Civic известен своей способностью служить владельцам в течение многих лет, не требуя значительных затрат на ремонт.

Также читайте:

Самые экономичные дизельные двигатели на подержанных автомобилях

Лучшее подержанное авто для водителя-новичка в Украине в 2025 году

авто Porsche советы автомобиль Honda Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации