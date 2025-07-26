Надежные автомобили, которые без проблем прослужат более 20 лет

Названы автомобили, которые прослужат владельцам более 20 лет
Покупка нового автомобиля в 2025 году связана со значительными финансовыми затратами, поэтому неудивительно, что многие покупатели стремятся максимально продлить срок службы своего транспортного средства. К счастью, для тех, кто планирует долгосрочное владение, на рынке существует немало моделей с потенциалом для чрезвычайно длительной и бесперебойной эксплуатации при условии надлежащего технического обслуживания.
Об этом написал Slash Gear.
Как выбирались модели
Эксперты объединили исторические данные iSeeCars по долговечности автомобилей с прогнозируемыми оценками надежности моделей 2025 года от JD Power. Такой подход позволил сформировать список автомобилей, которые, вероятно, станут надежными спутниками на два десятилетия и более.
Обзор опирается на рейтинги iSeeCars, которые анализируют показатели пробега 2 000 000 подержанных автомобилей. Учитывались только те модели, которые продавались не менее 10 из предыдущих 20 лет.
После исключения моделей, которые больше не производятся, каждая позиция была сопоставлена с данными JD Power по качеству и надежности. Ключевым критерием для включения в список была самая высокая оценка "отлично". Это гарантирует, что в рейтинг попали не только проверенные временем модели, но и те, которые сохранят высокое качество и надежность в будущем.
Помните, что независимо от выбранной модели, регулярное и своевременное техническое обслуживание является ключевым фактором для обеспечения долговечности автомобиля. Соблюдение рекомендаций производителя по обслуживанию поможет наслаждаться новым авто в течение двух десятилетий и даже больше.
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Самые долговечные модели 2025 года
- Chevrolet Tahoe. Полноразмерный внедорожник известен своей прочной конструкцией и способностью выдерживать значительные нагрузки. Высокие оценки надежности для модели 2025 года только подтверждают его потенциал для долгосрочной эксплуатации.
- Lexus ES. Представитель премиум-сегмента сочетает в себе роскошь и непревзойденную надежность. Эта модель регулярно занимает высокие позиции в рейтингах качества.
- Acura MDX. Еще один представитель премиум-класса отмечается своим качеством сборки и надежностью. Этот кроссовер предлагает удачное сочетание производительности, безопасности и длительного срока службы.
- Toyota Highlander. Toyota давно зарекомендовала себя как производитель надежных автомобилей, и Highlander не является исключением. Этот семейный кроссовер известен своей практичностью и способностью бесперебойно работать в течение многих лет.
- Cadillac Escalade. Несмотря на свой премиальный статус, внедорожник демонстрирует высокую долговечность.
- Porsche Cayenne E-Hybrid. Porsche может показаться неочевидным выбором в этом списке, но E-Hybrid сочетает в себе спортивные характеристики с ожидаемой надежностью. Это свидетельствует о высоком качестве инженерии, присущем бренду.
- Honda CR-V. Один из самых популярных компактных кроссоверов, а его репутация надежного транспортного средства вполне оправдана.
- Hyundai Sonata Hybrid. В последние годы Hyundai значительно улучшил свою репутацию по качеству и надежности. Sonata Hybrid, в частности, сочетает эффективность с ожидаемой долговечностью.
- Toyota 4Runner. Крепкий и надежный внедорожник Toyota 4Runner известен своей способностью преодолевать сложные условия и служить своим владельцам в течение десятилетий. Его конструкция рассчитана на выносливость.
- Lexus RX Hybrid. Кроссовер сочетает в себе роскошь, эффективность и высокую надежность.
- Toyota Camry. Одна из самых популярных моделей Toyota является эталоном надежности и долговечности в сегменте среднеразмерных седанов. Ее репутация говорит сама за себя.
- Honda Civic. Компактный и экономичный Civic известен своей способностью служить владельцам в течение многих лет, не требуя значительных затрат на ремонт.
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