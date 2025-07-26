Надійні автомобілі, які без проблем прослужать понад 20 років

2025 Honda CR-V Фото: caranddriver.com

Купівля нового автомобіля у 2025 році повʼязана зі значними фінансовими витратами, тому не дивно, що багато покупців прагнуть максимально продовжити термін служби свого транспортного засобу. На щастя, для тих, хто планує довгострокове володіння, на ринку існує чимало моделей з потенціалом для надзвичайно тривалої та безперебійної експлуатації за умови належного технічного обслуговування.

Про це написав Slash Gear.

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Як обиралися моделі

Експерти поєднали історичні дані iSeeCars щодо довговічності автомобілів з прогнозованими оцінками надійності моделей 2025 року від JD Power. Такий підхід дозволив сформувати список автомобілів, які, ймовірно, стануть надійними супутниками на два десятиліття та більше.

Огляд спирається на рейтинги iSeeCars, які аналізують показники пробігу 2 000 000 вживаних автомобілів. Враховувалися лише ті моделі, що продавалися щонайменше 10 з попередніх 20 років.

Після виключення моделей, які більше не виробляються, кожна позиція була зіставлена з даними JD Power щодо якості та надійності. Ключовим критерієм для включення список була найвища оцінка "чудово". Це гарантує, що у рейтинг потрапили не лише перевірені часом моделі, а й ті, які збережуть високу якість та надійність у майбутньому.

Пам'ятайте, що незалежно від обраної моделі, регулярне та своєчасне технічне обслуговування є ключовим фактором для забезпечення довговічності автомобіля. Дотримання рекомендацій виробника щодо обслуговування допоможе насолоджуватися новим авто протягом двох десятиліть та навіть більше.

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Найдовговічніші моделі 2025 року

Chevrolet Tahoe. Повнорозмірний позашляховик відомий своєю міцною конструкцією та здатністю витримувати значні навантаження. Високі оцінки надійності для моделі 2025 року лише підтверджують його потенціал для довгострокової експлуатації. Lexus ES. Представник преміумсегмента поєднує в собі розкіш та неперевершену надійність. Ця модель регулярно займає високі позиції в рейтингах якості. Acura MDX. Ще один представник преміумкласу відзначається своєю якістю збірки та надійністю. Цей кросовер пропонує вдале поєднання продуктивності, безпеки та тривалого терміну служби. Toyota Highlander. Toyota давно зарекомендувала себе як виробник надійних автомобілів, і Highlander не є винятком. Цей сімейний кросовер відомий своєю практичністю та здатністю безперебійно працювати протягом багатьох років. Cadillac Escalade. Попри свій преміальний статус, позашляховик демонструє високу довговічність. Porsche Cayenne E-Hybrid. Porsche може здатися неочевидним вибором у цьому списку, але E-Hybrid поєднує в собі спортивні характеристики з очікуваною надійністю. Це свідчить про високу якість інженерії, притаманну бренду. Honda CR-V. Один з найпопулярніших компактних кросоверів, а його репутація надійного транспортного засобу цілком виправдана. Hyundai Sonata Hybrid. Останніми роками Hyundai значно покращив свою репутацію щодо якості та надійності. Sonata Hybrid, зокрема, поєднує ефективність з очікуваною довговічністю. Toyota 4Runner. Міцний та надійний позашляховик Toyota 4Runner відомий своєю здатністю долати складні умови та служити своїм власникам протягом десятиліть. Його конструкція розрахована на витривалість. Lexus RX Hybrid. Кросовер поєднує в собі розкіш, ефективність та високу надійність. Toyota Camry. Одна з найпопулярніших моделей Toyota є еталоном надійності та довговічності у сегменті середньорозмірних седанів. Її репутація говорить сама за себе. Honda Civic. Компактний та економічний Civic відомий своєю здатністю служити власникам протягом багатьох років, не вимагаючи значних витрат на ремонт.

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