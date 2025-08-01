Вживана Honda Accord - яку модель краще купити

2021 Honda Accord Фото: greencarreports.com

Надійні Honda Accord можна знайти як серед новіших моделей з розширеними функціями безпеки, так і простих, але довговічних ранніх випусків. Репутація Accord підкріплена рейтингами безпеки від американського Інституту страхування дорожнього руху (IIHS) та високими оцінками рейтингів надійності JD Power.

Про це написав Motor Biscuit.

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Honda Accord 2007 року

Надійне поєднання потужності та економії пального забезпечує двигун V6. Крім того, попри вік, модель відома мінімальними механічними проблемами. Власники цінують авто за комфортний салон та просте обслуговування.

Honda Accord 2011 року

Цей модельний рік покращив паливну ефективність та кілька функцій безпеки. Також салон отримав достатній простір для ніг на обох рядах сидінь.

Honda Accord 2012 року

Паливна ефективність покращилася ще більше порівняно з попередньою моделлю. Водії задоволені мінімальними потребами в обслуговуванні та довговічністю автомобіля.

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Honda Accord 2016 року

Модель отримала оновлення, зокрема у зовнішньому стилі та технологічних функціях. Функції безпеки Honda Sensing стали стандартними для вищих комплектацій.

Honda Accord 2017 року

Стандартна комплектація отримала повний набір функцій безпеки Honda Sensing, зокрема адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху та попередження про лобове зіткнення. Модель має комфортний салон та зрозумілу систему керування.

Honda Accord 2019 року

Модель забезпечує потужну, але економну їзду завдяки 4-циліндровим турбодвигунам у стандартній комплектації. Система безпеки Honda Sensing входить у стандартний пакет.

Honda Accord 2021 року

Одна з найпривабливіших за дизайном моделей, яка містить новітні технології. Також доступна гібридна версія забезпечує високу економію пального.

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