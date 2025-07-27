Подержанные немецкие кроссоверы, которые не стоит покупать

Volkswagen Tiguan второго поколения. Фото: VW

В Украине немецкие автомобили традиционно ассоциируются с надежностью и качеством, однако не все их кроссоверы оправдали ожидания. Некоторые модели разочаровали владельцев частыми поломками, дорогим обслуживанием и низким комфортом.

Об этом написал SUV News

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Второе поколение X1 (F48), несмотря на его премиальный статус, получило много нареканий от пользователей. Компактный пятиместный кроссовер стоит дорого и выглядит престижно, но оказался ненадежным в эксплуатации.

Турбированные двигатели серии B38/B48 часто страдают повышенным расходом масла. Уже на малых пробегах возникали проблемы с трансмиссией (рывки и задержки при переключении). Водители жаловались на далекую от надежности электронику, в частности парктроники и мультимедийную систему. Наконец жесткая подвеска не добавляла комфорта на украинских дорогах.

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Volkswagen Tiguan (2016-2024)

Фото: edmunds.com

Модель второго поколения хорошо продавалась в Европе, но получила от автовладельцев многочисленные нарекания. Уже на 3-5 году владения авто страдало от коррозии арок и днища. Коробка передач DSG7 (сухое сцепление) оказалась уязвимой к перегреву, и требовала очень осторожной эксплуатации. Но главными были проблемы с двигателем 1.4 TSI из-за утечки антифриза, растяжения цепи ГРМ и нестабильной работы при холодном старте.

Mercedes-Benz GLA X156 (2013-2019)

Фото: Mercedes-Benz

Элегантный компактный кроссовер, построенный на базе А-класса сделал владельцев заложниками очень дорогого ремонта и обслуживания. Прежде всего из-за ненадежных двигателей 1.6 Turbo, склонных к перегреву и проблемам с турбиной. Добавьте к этому слабую шумоизоляцию, чрезмерно жесткую подвеску и низкий клиренс, чтобы понять степень разочарования владельцев, которые почувствовали себя жертвами маркетинга.

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