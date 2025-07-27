Вживані німецькі кросовери, які не варто купувати

Volkswagen Tiguan другого покоління. Фото: VW

В Україні німецькі автомобілі традиційно асоціюються з надійністю та якістю, проте не всі їхні кросовери виправдали очікування. Деякі моделі розчарували власників частими поломками, дорогим обслуговуванням та низьким комфортом.

Про це написав SUV News

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Фото: BMW

Друге покоління X1 (F48), попри його преміальний, статус отримало багато нарікань від користувачів. Компактний пʼятимісний кросовер коштує дорого та має престижний вигляд, але виявився ненадійним в експлуатації.

Турбовані двигуни серії B38/B48 часто страждають на підвищену витрату оливи. Вже на малих пробігах виникали проблеми з трансмісією (ривки та затримки при перемиканні). Водії скаржилися на далеку від надійності електроніку, зокрема парктроніки та мультимедійну систему. Нарешті жорстка підвіска не додавала комфорту на українських дорогах.

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Volkswagen Tiguan (2016-2024)

Фото: edmunds.com

Модель другого покоління гарно продавалася в Європі, але отримала від автовласників численні нарікання. Вже на 3-5 році володіння авто страждало від корозії арок та днища. Коробка передач DSG7 (сухе зчеплення) виявилася вразливою до перегріву, та потребувала дуже обережної експлуатації. Але головними були проблеми з двигуном 1.4 TSI через витік антифризу, розтягування ланцюга ГРМ та нестабільну роботу при холодному старті.

Mercedes-Benz GLA X156 (2013-2019)

Фото: Mercedes-Benz

Елегантний компактний кросовер, побудований на базі А-класу зробив власників заручниками дуже дорогого ремонту та обслуговування. Насамперед через ненадійні двигуни 1.6 Turbo, схильні до перегріву та проблем з турбіною. Додайте до цього слабку шумоізоляцію, надмірно жорстку підвіску та низький кліренс, щоб зрозуміти ступінь розчарування власників, які відчули себе жертвами маркетингу.

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