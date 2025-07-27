Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Які вживані німецькі кросовери створюють власникам проблеми

Які вживані німецькі кросовери створюють власникам проблеми

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:22
Вживані німецькі кросовери, які не варто купувати
Volkswagen Tiguan другого покоління. Фото: VW

В Україні німецькі автомобілі традиційно асоціюються з надійністю та якістю, проте не всі їхні кросовери виправдали очікування. Деякі моделі розчарували власників частими поломками, дорогим обслуговуванням та низьким комфортом.

Про це написав SUV News

Реклама
Читайте також:

BMW X1 (2015-2022)

2021 BMW X1
Фото: BMW

Друге покоління X1 (F48), попри його преміальний, статус отримало багато нарікань від користувачів. Компактний пʼятимісний кросовер коштує дорого та має престижний вигляд, але виявився ненадійним в експлуатації.

Турбовані двигуни серії B38/B48 часто страждають на підвищену витрату оливи. Вже на малих пробігах виникали проблеми з трансмісією (ривки та затримки при перемиканні). Водії скаржилися на далеку від надійності електроніку, зокрема парктроніки та мультимедійну систему. Нарешті жорстка підвіска не додавала комфорту на українських дорогах.

Також читайте:

Які вживані французькі кросовери краще не купувати

Фахівці назвали найкращі та найгірші авто з пробігом

Volkswagen Tiguan (2016-2024)

2021 Volkswagen Tiguan
Фото: edmunds.com

Модель другого покоління гарно продавалася в Європі, але отримала від автовласників численні нарікання. Вже на 3-5 році володіння авто страждало від корозії арок та днища. Коробка передач DSG7 (сухе зчеплення) виявилася вразливою до перегріву, та потребувала дуже обережної експлуатації. Але головними були проблеми з двигуном 1.4 TSI через витік антифризу, розтягування ланцюга ГРМ та нестабільну роботу при холодному старті.

Mercedes-Benz GLA X156 (2013-2019) 

2019 Mercedes-Benz GLA
Фото: Mercedes-Benz

Елегантний компактний кросовер, побудований на базі А-класу зробив власників заручниками дуже дорогого ремонту та обслуговування. Насамперед через ненадійні двигуни 1.6 Turbo, схильні до перегріву та проблем з турбіною. Додайте до цього слабку шумоізоляцію, надмірно жорстку підвіску та низький кліренс, щоб зрозуміти ступінь розчарування власників, які відчули себе жертвами маркетингу.

Також читайте:

Найгірші вживані кросовери з дизельними двигунами

Які вживані корейські кросовери не слід купувати

Німеччина ремонт авто BMW Mercedes-Benz проблеми поради автомобіль Volkswagen вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації