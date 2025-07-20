Вживані французькі кросовери, які не радять купувати механіки

Citroën C4 Aircross Фото: infocar.ua

Французькі кросовери відомі своїм унікальним дизайном, комфортною підвіскою та інноваційними технологіями. Але навіть найвідоміші автовиробники випустили моделі, від яких варто триматися якнайдалі.

Про це написав SUV News

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Фото: drive.com.au

Кросовер вражає своїм естетичним дизайном, але під капотом ховається дещо інше. Двигун 1.6 THP від PSA-BMW перетворився на джерело постійних проблем. Власники стикаються з підвищеною витратою оливи, збоями в роботі турбіни, детонацією, а також частими поломками розподільного валу. Цей список неприємностей може бути значно довшим, а рішення про ремонт зазвичай обертається витратами в десятки тисяч гривень.

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Renault Koleos (2008–2016)

Фото: engineindetail.com

Модель має багато японських вузлів, адже створена у співпраці з Nissan. Реалії експлуатації в Україні показали, що цей кросовер має численні електричні несправності, іржавіє на очах, має слабке лакофарбове покриття та потребує регулярних витрат. Варіатор Jatco після 120 000–150 000 км доводиться або капітально ремонтувати, або повністю міняти.

Citroën C4 Aircross (2012–2017)

Фото: carsguide.com.au

Модель здається симпатичним кросовером за доступні гроші. Але відгуки реальних власників швидко розвіюють цей образ. Скрипи в салоні, проблеми з підвіскою, нестабільна робота бортової електроніки призводять до регулярних візитів на СТО вже після 100 000-120 000 км пробігу.

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