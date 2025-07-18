Вживаний кросовер Peugeot 5008 другого покоління: чи варто купити

2020 Peugeot 5008 Фото: drive.com.au

Друге покоління Peugeot 5008 (2016-2023) вже достатньо представлене на вторинному ринку, щоб механіки змогли скласти про нього стійке враження. Чи насправді цей кросовер настільки надійний, як про нього розповідають.

Про це написав АвтоСвіт.

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Відмінність Peugeot 5008 від 3008

Найбільший кросовер Peugeot до кінця передніх дверей не відрізняється від моделі 3008, але він на 19,5 см довший, має більшу колісну базу на 16,5 см, а також трохи вищий. Завдяки цьому у другому ряду сидінь стало значно більше місця, навіть можна було встановити опціональний третій ряд сидінь.

Якщо порівнювати 5-місні версії кросоверів, то модель 5008 має набагато більший багажник (780 л замість 520 л), а весь автомобіль важчий трохи більше як на 110 кг.

Під час їзди 5008 менш маневровий, має інакше налаштовану підвіску, а додаткові кілограми призводять до трохи гіршої динаміки, хоча різниця помітна лише у найслабших версіях двигуна. Насправді це чудовий та практичний сімейний автомобіль з доволі компактними розмірами.

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Характеристики моделі

Кузов. Дрібні дефекти кузова автомобілів початкових періодів виробництва, проблеми з герметичністю кондиціонера.

Дрібні дефекти кузова автомобілів початкових періодів виробництва, проблеми з герметичністю кондиціонера. Електрика. Проблеми з контактами, пошкодження джгута проводів та датчиків.

Проблеми з контактами, пошкодження джгута проводів та датчиків. Підвіска. Більша вага робить свою справу, прискорюючи знос деталей.

Більша вага робить свою справу, прискорюючи знос деталей. Силові установки. Мотори 1.2 PureTech та 1.6 THP є кошмарами для цієї моделі. Якщо в першому з цих двигунів багатьох несправностей можна уникнути за умови дотримання відповідного технологічного режиму в процесі експлуатації, то у випадку з 1.6 THP довговічність є випадковою. Тобто базові версії двигуна занадто слабкі для цієї моделі. Також остерігайтеся агрегатів без перевіреної та повної історії обслуговування, адже більшість версій цієї моделі вимагають дуже ретельного та своєчасного обслуговування.

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