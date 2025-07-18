Подержанный кроссовер Peugeot 5008 второго поколения: стоит ли купить

2020 Peugeot 5008 Фото: drive.com.au

Второе поколение Peugeot 5008 (2016-2023) уже достаточно представлено на вторичном рынке, чтобы механики смогли составить о нем устойчивое впечатление. Действительно ли этот кроссовер настолько надежен, как о нем рассказывают.

Об этом написал АвтоСвит.

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Отличие Peugeot 5008 от 3008

Самый большой кроссовер Peugeot до конца передних дверей не отличается от модели 3008, но он на 19,5 см длиннее, имеет большую колесную базу на 16,5 см, а также немного выше. Благодаря этому во втором ряду сидений стало значительно больше места, даже можно было установить опциональный третий ряд сидений.

Если сравнивать 5-местные версии кроссоверов, то модель 5008 имеет гораздо больший багажник (780 л вместо 520 л), а весь автомобиль тяжелее чуть более чем на 110 кг.

Во время езды 5008 менее маневренный, имеет иначе настроенную подвеску, а дополнительные килограммы приводят к немного худшей динамике, хотя разница заметна только в самых слабых версиях двигателя. На самом деле это замечательный и практичный семейный автомобиль с довольно компактными размерами.

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Характеристики модели

Кузов. Мелкие дефекты кузова автомобилей начальных периодов производства, проблемы с герметичностью кондиционера.

Мелкие дефекты кузова автомобилей начальных периодов производства, проблемы с герметичностью кондиционера. Электрика. Проблемы с контактами, повреждения жгута проводов и датчиков.

Проблемы с контактами, повреждения жгута проводов и датчиков. Подвеска. Больший вес делает свое дело, ускоряя износ деталей.

Больший вес делает свое дело, ускоряя износ деталей. Силовая установка. Моторы 1.2 PureTech и 1.6 THP являются кошмарами для этой модели. Если в первом из этих двигателей многих неисправностей можно избежать при условии соблюдения соответствующего технологического режима в процессе эксплуатации, то в случае с 1.6 THP долговечность является случайной. То есть базовые версии двигателя слишком слабые для этой модели. Также остерегайтесь агрегатов без проверенной и полной истории обслуживания, ведь большинство версий этой модели требуют очень тщательного и своевременного обслуживания.

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