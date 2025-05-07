Подержанный Peugeot 3008 второго поколения: стоит ли купить

2020 Peugeot 3008 Фото: autoexpress.co.uk

Близкий к идеалу компактный кроссовер выпускался в течение 2016-2023 годов, и был очень хорошо воспринят на рынке. За это время он имел длинную линейку двигателей, а в 2020 году модель получила довольно значительное обновление.

Об этом написал Autokult.

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Общие сведения

Длина кузова автомобиля составляет почти 4500 мм, а колесная база — 2675 мм. Он просторный, имеет большой багажник (520 л), а салон изготовлен из качественных материалов и организован должным образом.

Сиденья удобные, как и посадка водителя, а управление автомобилем приятное. Комфортная, достаточно тихая подвеска позволяет путешествовать на высоких скоростях, и справляться с неровностями. Системы безопасности работают должным образом.

К мультимедиа придется привыкнуть, ведь ее интерфейс не очень интуитивно понятен. Аудио воспроизводится хорошо.

Обычно автомобиль переднеприводный, но была и полноприводная версия — подзарядный гибрид HYBRID4.

Двигатели

Peugeot 3008 II имел постоянно меняющуюся линейку моторов: бензиновых, дизельных и гибридных.

PureTech 130 — бензин 1.2 (131 л.с.)

HYBRID 136 e-DSC6 — бензин/гибрид 1.2 (136 л.с.)

THP 165 EAT6 — бензиновый 1.6 (165 л.с.)

PureTech 180 — 1.6 бензин (181 л.с.)

HYBRID 180 e-EAT8 — бензин/гибрид 1.6 (180 л.с.)

HYBRID 225 e-EAT8 — бензин/гибрид 1.6 (225 л.с.)

HYBRID4 300 — бензин/гибрид 1.6 (300 л.с.)

Blue HDi 120 — дизель 1.6 (120 л.с.)

Blue HDi 130 — дизель 1.5 Blue HDi (131 л.с.)

Blue HDi 150 — дизель 2.0 Blue HDi (150 л.с.)

Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (177 л.с.)

Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (180 л.с.)

Эксперты не советуют покупать гибридные версии с подзарядкой, если планируете ездить на автомобиле больше года. Также ненадежными считаются двигатели 1.2 PureTech, 1.6 THP и его модификация.

Для уверенности лучше приобрести модель с одним из дизельных моторов. Все они надежны, за исключением 1.5 HDi, который страдает от изношенной цепи ГРМ и неисправности системы SCR.

В целом все дизельные двигатели имеют систему SCR, поэтому есть необходимость доливать жидкость AdBlue. Также все моторы используют влажный DPF, что означает необходимость долива жидкости Eloys. Перед долгой поездкой стоит убедиться, что уровень жидкости максимальный.

Двигатель 1.6 Blue HDI является самым дешевым и простым дизелем в линейке и в целом не создает серьезных проблем. Желательно отключить систему "старт-стоп", чтобы мотор не выключался слишком часто. Это продлевает срок службы двухмассового маховика и других компонентов. Аналогичные рекомендации также касаются других дизелей.

Следует заменять привод ГРМ вместе с жидкостной помпой. Помпы служат недолго, часто выходя из строя даже раньше срока замены ремня (каждые 180 000 км). Поэтому этот интервал стоит сократить до 100 000-120 000 км или примерно 5-6 лет. Сам ремень не рвется из-за того, что ломается крыльчатка внутри помпы, но такое повреждение может привести к перегреву двигателя и прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Другие особенности авто

Обычно коробки передач долговечны. Механические могут быть не такими точными, как японские или немецкие, но это их особенность.

Автоматические трансмиссии Aisin (6- и 8-ступенчатые) не создают проблем при регулярном обслуживании.

Кузов и шасси неплохо защищены от коррозии.

Подвеска прочная, надежная, простая и дешевая в обслуживании. Задняя подвеска, базирующаяся на торсионной балке, часто скрипит.

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