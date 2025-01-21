Новый Peugeot 3008 — стоит ли он своих денег в Украине

Peugeot 3008. Фото: carmagazine.co.uk

В Украине начнется продажа новой модели популярного французского кроссовера Peugeot 3008 третьего поколения. В нашу страну пока что доедут две комплектации с двумя вариантами двигателей за более чем миллион гривен.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Силовая установка

Предлагается выбор между 136-сильным 1,2-литровым гибридом и 1,6-литровым PureTech, мощностью 180 л.с. Оба варианта установки будут иметь только переднеприводную трансмиссию с 6-ступенчатым АКПП, но на гибриде за передачу момента будет отвечать модуль с двумя дисками сцепления.

Технологический салон

Фото: carscoops.com

Новый Peugeot 3008 стал первой моделью, которая получила новую концепцию интерьера Panoramic i-Cockpit. Где вместо разделенных экранов панели приборов и мультимедиа используется большой изогнутый дисплей диагональю 21 дюйм. Такой экран будет предлагаться в самых дорогих версиях, а базовые модификации получат два 10-дюймовых дисплея. Впрочем, отдельную панель с сенсорными кнопками быстрого доступа, которые можно настроить по своему вкусу, будут иметь все модели.

Комплектации и цены

Базовая комплектация Allure предусматривает длинный перечень ассистентов, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и мультируля и 19-дюймовые легкосплавные диски. За такой вариант будут просить минимум 1 389 000 грн.

Топовая версия GT кроме стайлинга будет отличаться количеством оборудования. Например, будет иметь адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и сидений, салон из Алькантары, матричную LED-оптику и 21-дюймовый экран напротив водителя. Цена комплектации от 1 557 000 грн.

Напомним, пикап Peugeot Landtrek стал вторым по продажам новым автомобилем в Украине в 2024 году. Также мы писали, что Peugeot 3008 (2007–2016) признан одним из самых дешевых подержанных автомобилей с хорошей топливной эффективностью.