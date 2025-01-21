Новий Peugeot 3008 — чи вартий він своїх грошей в Україні

Peugeot 3008. Фото: carmagazine.co.uk

В Україні розпочнеться продаж нової моделі популярного французького кросовера Peugeot 3008 третього покоління. До нашої країни поки що доїдуть дві комплектації з двома варіантами двигунів за понад мільйон гривень.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Силова установка

Пропонується вибір поміж 136-сильним 1,2-літровим гібридом та 1,6-літровим PureTech, потужністю 180 к.с. Обидва варіанти установки матимуть лише передньоприводну трансмісію з 6-ступеневим АКПП, але на гібриді за передачу моменту відповідатиме модуль з двома дисками зчеплення.

Технологічний салон

Фото: carscoops.com

Новий Peugeot 3008 став першою моделлю, яка отримала нову концепцію інтер’єра Panoramic i-Cockpit. Де замість розділених екранів панелі приладів та мультимедіа використовується великий вигнутий дисплей діагоналлю 21 дюйм. Такий екран пропонуватимуть у найдорожчих версіях, а базові модифікації отримають два 10-дюймових дисплеї. Втім, окрему панель з сенсорними кнопками швидкого доступу, які можна налаштувати на власний смак, матимуть всі моделі.

Комплектації та ціни

Базова комплектація Allure передбачає довгий перелік асистентів, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь й мультикерма та 19-дюймові легкосплавні диски. За такий варіант проситимуть щонайменше 1 389 000 грн.

Топова версія GT окрім стайлінгу відрізнятиметься кількістю обладнання. Наприклад, матиме адаптивний круїз-контроль, підігрів керма та сидінь, салон з Алькантари, матричну LED-оптику та 21-дюймовий екран навпроти водія. Ціна комплектації від 1 557 000 грн.

Нагадаємо, пікап Peugeot Landtrek став другим за продажами новим автомобілем в Україні у 2024 році. Також ми писали, що Peugeot 3008 (2007–2016) визнаний одним з найдешевших вживаних автомобілів з гарною паливною ефективністю.