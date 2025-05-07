Вживаний Peugeot 3008 другого покоління: чи варто купити

Чи варто купити вживаний Peugeot 3008 другого покоління
Близький до ідеалу компактний кросовер випускався протягом 2016-2023 років, та був дуже гарно сприйнятим на ринку. За цей час він мав довгу лінійку двигунів, а 2020 року модель отримала досить значне оновлення.
Про це написав Autokult.
Загальні відомості
Довжина кузова автомобіля становить майже 4500 мм, а колісна база — 2675 мм. Він просторий, має великий багажник (520 л), а салон виготовлений з якісних матеріалів та організований належним чином.
Сидіння зручні, як і посадка водія, а керування автомобілем приємне. Комфортна, досить тиха підвіска дозволяє подорожувати на високих швидкостях, та справлятися з нерівностями. Системи безпеки працюють належним чином.
До мультимедіа доведеться звикнути, адже її інтерфейс не дуже інтуїтивно зрозумілий. Аудіо відтворюється добре.
Зазвичай автомобіль передньопривідний, але була й повнопривідна версія — підзарядний гібрид HYBRID4.
Двигуни
Peugeot 3008 II мав постійно змінювану лінійку моторів: бензинових, дизельних та гібридних.
- PureTech 130 — бензин 1.2 (131 к.с.)
- HYBRID 136 e-DSC6 — бензин/гібрид 1.2 (136 к.с.)
- THP 165 EAT6 — бензиновий 1.6 (165 к.с.)
- PureTech 180 — 1.6 бензин (181 к.с.)
- HYBRID 180 e-EAT8 — бензин/гібрид 1.6 (180 к.с.)
- HYBRID 225 e-EAT8 — бензин/гібрид 1.6 (225 к.с.)
- HYBRID4 300 — бензин/гібрид 1.6 (300 к.с.)
- Blue HDi 120 — дизель 1.6 (120 к.с.)
- Blue HDi 130 — дизель 1.5 Blue HDi (131 к.с.)
- Blue HDi 150 — дизель 2.0 Blue HDi (150 к.с.)
- Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (177 к.с.)
- Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (180 к.с.)
Експерти не радять купувати гібридні версії з підзарядкою, якщо плануєте їздити на автомобілі понад рік. Також ненадійними вважаються двигуни 1.2 PureTech, 1.6 THP та його модифікація.
Для певності краще придбати модель з одним з дизельних моторів. Усі вони надійні, за винятком 1.5 HDi, який страждає від зношеного ланцюга ГРМ та несправності системи SCR.
Загалом усі дизельні двигуни мають систему SCR, тому є потреба доливати рідину AdBlue. Також всі мотори використовують вологий DPF, що означає необхідність доливання рідини Eloys. Перед довгою поїздкою варто переконатися, що рівень рідини максимальний.
Двигун 1.6 Blue HDI є найдешевшим та найпростішим дизелем у лінійці та загалом не створює серйозних проблем. Бажано вимкнути систему "старт-стоп", щоб мотор не вимикався занадто часто. Це подовжує термін служби двомасового маховика та інших компонентів. Аналогічні рекомендації також стосуються інших дизелів.
Слід замінювати привід ГРМ разом з рідинною помпою. Помпи служать недовго, часто виходячи з ладу навіть раніше терміну заміни ременя (кожні 180 000 км). Тому цей інтервал варто скоротити до 100 000-120 000 км або приблизно 5-6 років. Сам ремінь не рветься через те, що ламається крильчатка всередині помпи, але таке пошкодження може призвести до перегріву двигуна та прогорання прокладки головки блоку циліндрів.
Інші особливості авто
- Зазвичай коробки передач довговічні. Механічні можуть бути не такими точними, як японські або німецькі, але це їхня особливість.
- Автоматичні трансмісії Aisin (6- та 8-ступеневі) не створюють проблем при регулярному обслуговуванні.
- Кузов та шасі непогано захищені від корозії.
- Підвіска міцна, надійна, проста та дешева в обслуговуванні. Задня підвіска, що базується на торсійній балці, часто скрипить.
Раніше ми писали, як зробити авто придатним для людей з алергією на пилок.Також таксисти назвали найнадійніші дешеві вживані автомобілі.
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