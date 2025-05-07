Вживаний Peugeot 3008 другого покоління: чи варто купити

2020 Peugeot 3008 Фото: autoexpress.co.uk

Близький до ідеалу компактний кросовер випускався протягом 2016-2023 років, та був дуже гарно сприйнятим на ринку. За цей час він мав довгу лінійку двигунів, а 2020 року модель отримала досить значне оновлення.

Про це написав Autokult.

Реклама

Читайте також:

Загальні відомості

Довжина кузова автомобіля становить майже 4500 мм, а колісна база — 2675 мм. Він просторий, має великий багажник (520 л), а салон виготовлений з якісних матеріалів та організований належним чином.

Сидіння зручні, як і посадка водія, а керування автомобілем приємне. Комфортна, досить тиха підвіска дозволяє подорожувати на високих швидкостях, та справлятися з нерівностями. Системи безпеки працюють належним чином.

До мультимедіа доведеться звикнути, адже її інтерфейс не дуже інтуїтивно зрозумілий. Аудіо відтворюється добре.

Зазвичай автомобіль передньопривідний, але була й повнопривідна версія — підзарядний гібрид HYBRID4.

Двигуни

Peugeot 3008 II мав постійно змінювану лінійку моторів: бензинових, дизельних та гібридних.

PureTech 130 — бензин 1.2 (131 к.с.)

HYBRID 136 e-DSC6 — бензин/гібрид 1.2 (136 к.с.)

THP 165 EAT6 — бензиновий 1.6 (165 к.с.)

PureTech 180 — 1.6 бензин (181 к.с.)

HYBRID 180 e-EAT8 — бензин/гібрид 1.6 (180 к.с.)

HYBRID 225 e-EAT8 — бензин/гібрид 1.6 (225 к.с.)

HYBRID4 300 — бензин/гібрид 1.6 (300 к.с.)

Blue HDi 120 — дизель 1.6 (120 к.с.)

Blue HDi 130 — дизель 1.5 Blue HDi (131 к.с.)

Blue HDi 150 — дизель 2.0 Blue HDi (150 к.с.)

Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (177 к.с.)

Blue HDi 180 — дизель 2.0 Blue HDi (180 к.с.)

Експерти не радять купувати гібридні версії з підзарядкою, якщо плануєте їздити на автомобілі понад рік. Також ненадійними вважаються двигуни 1.2 PureTech, 1.6 THP та його модифікація.

Для певності краще придбати модель з одним з дизельних моторів. Усі вони надійні, за винятком 1.5 HDi, який страждає від зношеного ланцюга ГРМ та несправності системи SCR.

Загалом усі дизельні двигуни мають систему SCR, тому є потреба доливати рідину AdBlue. Також всі мотори використовують вологий DPF, що означає необхідність доливання рідини Eloys. Перед довгою поїздкою варто переконатися, що рівень рідини максимальний.

Двигун 1.6 Blue HDI є найдешевшим та найпростішим дизелем у лінійці та загалом не створює серйозних проблем. Бажано вимкнути систему "старт-стоп", щоб мотор не вимикався занадто часто. Це подовжує термін служби двомасового маховика та інших компонентів. Аналогічні рекомендації також стосуються інших дизелів.

Слід замінювати привід ГРМ разом з рідинною помпою. Помпи служать недовго, часто виходячи з ладу навіть раніше терміну заміни ременя (кожні 180 000 км). Тому цей інтервал варто скоротити до 100 000-120 000 км або приблизно 5-6 років. Сам ремінь не рветься через те, що ламається крильчатка всередині помпи, але таке пошкодження може призвести до перегріву двигуна та прогорання прокладки головки блоку циліндрів.

Інші особливості авто

Зазвичай коробки передач довговічні. Механічні можуть бути не такими точними, як японські або німецькі, але це їхня особливість.

Автоматичні трансмісії Aisin (6- та 8-ступеневі) не створюють проблем при регулярному обслуговуванні.

Кузов та шасі непогано захищені від корозії.

Підвіска міцна, надійна, проста та дешева в обслуговуванні. Задня підвіска, що базується на торсійній балці, часто скрипить.

Раніше ми писали, як зробити авто придатним для людей з алергією на пилок.Також таксисти назвали найнадійніші дешеві вживані автомобілі.