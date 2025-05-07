В яких машинах можна їздити водіям з алергією на пилок

Алергік за кермом. Фото: freepik.com

Цього року цвітіння рослин може бути настільки інтенсивним, що люди з алергією на пилок запам'ятають його на довгі роки. Експерти розповіли, як перетворити автомобіль на справжній притулок для алергіків.

Про це написав 20minutos.

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Перший барʼєр

Насамперед варто подбати про салонний фільтр. Важливо переконатися, що він перебуває в ідеальному стані, перш ніж зіткнеться зі своїм найскладнішим завданням цієї весни. Якщо ні, його потрібно буде замінити.

У специфікаціях виробника автомобіля зазначено, коли потрібно встановлювати новий фільтр, хоча зазвичай це слід робити кожні 15 000–30 000 км або принаймні раз на рік.

Режим рециркуляції

При включенні режиму рециркуляції заслінка у системі клімат-контролю перекриває подачу зовнішнього повітря. Вентилятор продовжує циркулювати повітря, яке вже знаходиться всередині салону. Це створює його круговий рух в автомобілі, та повторну фільтрацію, що, зокрема, запобігає потраплянню частинок пилку.

Симптоми алергії можуть зробити водія нездатними керувати автомобілем та поставити під загрозу безпеку на дорозі. Тому найкращим рішенням буде перетворити свою машину за допомогою цих простих методів на антиалергічний бункер.

Раніше ми писали, чи варто купувати гібридний автомобіль у 2025 році. Також експерти пояснили, як водії самі розводять іржу на авто.