В каких машинах можно ездить водителям с аллергией на пыльцу

Аллергик за рулем. Фото: freepik.com

В этом году цветение растений может быть настолько интенсивным, что люди с аллергией на пыльцу запомнят его на долгие годы. Эксперты рассказали, как превратить автомобиль в настоящее убежище для аллергиков.

Об этом написал 20minutos.

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Первый барьер

Первым делом стоит позаботиться о салонном фильтре. Важно убедиться, что он находится в идеальном состоянии, прежде чем столкнется со своей самой сложной задачей этой весной. Если нет, его нужно будет заменить.

В спецификациях производителя автомобиля указано, когда нужно устанавливать новый фильтр, хотя обычно это следует делать каждые 15 000-30 000 км или по крайней мере раз в год.

Режим рециркуляции

При включении режима рециркуляции заслонка в системе климат-контроля перекрывает подачу наружного воздуха. Вентилятор продолжает циркулировать воздух, который уже находится внутри салона. Это создает его круговое движение в автомобиле, и повторную фильтрацию, что, в частности, предотвращает попадание частиц пыльцы.

Симптомы аллергии могут сделать водителя неспособными управлять автомобилем и поставить под угрозу безопасность на дороге. Поэтому лучшим решением будет превратить свою машину с помощью этих простых методов в антиаллергический бункер.

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