Подержанные французские кроссоверы, которые не советуют покупать механики

Какие подержанные французские кроссоверы лучше не покупать
Французские кроссоверы известны своим уникальным дизайном, комфортной подвеской и инновационными технологиями. Но даже самые известные автопроизводители выпустили модели, от которых стоит держаться подальше.
Об этом написал SUV News
Peugeot 3008 (2009-2016)
Кроссовер впечатляет своим эстетическим дизайном, но под капотом скрывается нечто другое. Двигатель 1.6 THP от PSA-BMW превратился в источник постоянных проблем. Владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла, сбоями в работе турбины, детонацией, а также частыми поломками распределительного вала. Этот список неприятностей может быть значительно длиннее, а решение о ремонте обычно оборачивается затратами в десятки тысяч гривен.
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Renault Koleos (2008-2016)
Модель имеет много японских узлов, ведь создана в сотрудничестве с Nissan. Реалии эксплуатации в Украине показали, что этот кроссовер имеет многочисленные электрические неисправности, ржавеет на глазах, имеет слабое лакокрасочное покрытие и требует регулярных расходов. Вариатор Jatco после 120 000-150 000 км приходится либо капитально ремонтировать, либо полностью менять.
Citroën C4 Aircross (2012-2017)
Модель кажется симпатичным кроссовером за доступные деньги. Но отзывы реальных владельцев быстро развеивают этот образ. Скрипы в салоне, проблемы с подвеской, нестабильная работа бортовой электроники приводят к регулярным визитам на СТО уже после 100 000-120 000 км пробега.
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