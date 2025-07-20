Подержанные французские кроссоверы, которые не советуют покупать механики

Citroën C4 Aircross Фото: infocar.ua

Французские кроссоверы известны своим уникальным дизайном, комфортной подвеской и инновационными технологиями. Но даже самые известные автопроизводители выпустили модели, от которых стоит держаться подальше.

Об этом написал SUV News

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Peugeot 3008 (2009-2016)

Фото: drive.com.au

Кроссовер впечатляет своим эстетическим дизайном, но под капотом скрывается нечто другое. Двигатель 1.6 THP от PSA-BMW превратился в источник постоянных проблем. Владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла, сбоями в работе турбины, детонацией, а также частыми поломками распределительного вала. Этот список неприятностей может быть значительно длиннее, а решение о ремонте обычно оборачивается затратами в десятки тысяч гривен.

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Renault Koleos (2008-2016)

Фото: engineindetail.com

Модель имеет много японских узлов, ведь создана в сотрудничестве с Nissan. Реалии эксплуатации в Украине показали, что этот кроссовер имеет многочисленные электрические неисправности, ржавеет на глазах, имеет слабое лакокрасочное покрытие и требует регулярных расходов. Вариатор Jatco после 120 000-150 000 км приходится либо капитально ремонтировать, либо полностью менять.

Citroën C4 Aircross (2012-2017)

Фото: carsguide.com.au

Модель кажется симпатичным кроссовером за доступные деньги. Но отзывы реальных владельцев быстро развеивают этот образ. Скрипы в салоне, проблемы с подвеской, нестабильная работа бортовой электроники приводят к регулярным визитам на СТО уже после 100 000-120 000 км пробега.

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