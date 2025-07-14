Пʼять найгірших вживаних кросоверів з дизельними двигунами

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Фото: honestjohn.co.uk

Вживані дизельні кросовери приваблюють водіїв кращою економією пального, вищим крутним моментом для кращої тяги, а також нижчою ціною на вторинному ринку порівняно з новими бензиновими аналогами. Втім, вибір невдалої моделі прирече власника на високі експлуатаційні витрати через дорогий ремонт двигуна та складних систем очищення вихлопних газів.

Про це написав SUV News.

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Ланцюг ГРМ розтягується вже після 100 000 км, що може призвести до серйозних поломок. Турбіна також не відзначається високим ресурсом. Щобільше, існує високий ризик перегріву, що може викликати тріщини у головці блока. Двигун страждає від недостатнього мастилозабезпечення, яке сприяє зношенню навіть при акуратній експлуатації.

BMW X3/X5 2.0d (N47)

Фото: wikimedia.org

Знаменитою проблемою кросовера є ланцюг ГРМ, що може рватися без попередження, та призводити до дорогого й комплексного ремонту. Крім того, виникають часті проблеми з EGR-системою та сажовим фільтром. Двигун N47 вже встиг отримати репутацію вбивці бюджету, адже ігнорування ранньої заміни ланцюга може призвести до повної руйнації мотора.

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Засмічення клапана EGR часто призводить до зниження продуктивності двигуна. Також слід зазначити поломки паливної системи, які частіше виникають при використанні неякісного пального. Вібрації та шум можуть бути наслідком несправностей двомасового маховика. Цей мотор, хоча й популярний, демонструє нестабільну роботу після 150 000 км, часто через проблеми з форсунками.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (EA189)

Фото: honestjohn.co.uk

Кросовер має чутливу до якості дизпального систему подачі пального Common Rail, що може вплинути на працездатність двигуна. Часте засмічення сажового фільтра також є поширеною проблемою. EA189 відомий як мотор, що брав участь у скандалі Dieselgate з заниженими реальними показниками викидів. Крім того, турбіна може працювати нестабільно, приводячи до високих витрат на обслуговування.

Renault Koleos 2.0 dCi (M9R)

Фото: auto-data.net

Турбіна має недовгий ресурс та часто виходить з ладу. Також власники стикаються з витоками оливи, які можуть серйозно загрожувати двигуну. Ризик перегріву під час тривалого навантаження стає ще однією проблем для цього авто. Мотор часто страждає від регулярних поломок системи впуску та складностей у діагностиці.

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