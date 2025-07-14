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Главная Авто Худшие подержанные кроссоверы с дизельными двигателями

Худшие подержанные кроссоверы с дизельными двигателями

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:45
Пять худших подержанных кроссоверов с дизельными двигателями
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Фото: honestjohn.co.uk

Подержанные дизельные кроссоверы привлекают водителей лучшей экономией топлива, более высоким крутящим моментом для лучшей тяги, а также более низкой ценой на вторичном рынке по сравнению с новыми бензиновыми аналогами. Впрочем, выбор неудачной модели обречет владельца на высокие эксплуатационные расходы из-за дорогостоящего ремонта двигателя и сложных систем очистки выхлопных газов.

Об этом написал SUV News.

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Nissan X-Trail 2.0 dCi (M9R)

Nissan X-Trail 2.0 dCi (M9R)
Фото: wikipedia.org

Цепь ГРМ растягивается уже после 100 000 км, что может привести к серьезным поломкам. Турбина также не отличается высоким ресурсом. Более того, существует высокий риск перегрева, что может вызвать трещины в головке блока. Двигатель страдает от недостаточного маслообеспечения, которое способствует износу даже при аккуратной эксплуатации.

BMW X3/X5 2.0d (N47)

BMW X3/X5 2.0d (N47)
Фото: wikimedia.org

Знаменитой проблемой кроссовера является цепь ГРМ, которая может рваться без предупреждения, и приводить к дорогостоящему и комплексному ремонту. Кроме того, возникают частые проблемы с EGR-системой и сажевым фильтром. Двигатель N47 уже успел получить репутацию убийцы бюджета, ведь игнорирование ранней замены цепи может привести к полному разрушению мотора.

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Ford Kuga 2.0 TDCi (DW10)

Ford Kuga 2.0 TDCi (DW10)
Фото: kintorecarsales.co.uk

Засорение клапана EGR часто приводит к снижению производительности двигателя. Также следует отметить поломки топливной системы, которые чаще возникают при использовании некачественного горючего. Вибрации и шум могут быть следствием неисправностей двухмассового маховика. Этот мотор, хотя и популярный, демонстрирует нестабильную работу после 150 000 км, часто из-за проблем с форсунками.

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (EA189)

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (EA189)
Фото: honestjohn.co.uk

Кроссовер имеет чувствительную к качеству дизтоплива систему подачи горючего Common Rail, что может повлиять на работоспособность двигателя. Частое засорение сажевого фильтра также является распространенной проблемой. EA189 известен как мотор, участвовавший в скандале Dieselgate с заниженными реальными показателями выбросов. Кроме того, турбина может работать нестабильно, приводя к высоким затратам на обслуживание.

Renault Koleos 2.0 dCi (M9R)

Renault Koleos 2.0 dCi (M9R)
Фото: auto-data.net

Турбина имеет недолгий ресурс и часто выходит из строя. Также владельцы сталкиваются с утечками масла, которые могут серьезно угрожать двигателю. Риск перегрева во время длительной нагрузки становится еще одной проблем для этого авто. Мотор часто страдает от регулярных поломок системы впуска и сложностей в диагностике.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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