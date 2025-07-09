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Главная Авто Как жара реально угрожает электромобилю

Как жара реально угрожает электромобилю

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 11:10
Чем электромобилю реально угрожает жара
Электрокар заряжается на солнце. Фото: pricefamilydealerships.com

Большинство водителей электрокаров волнует, как их транспортное средство перенесет аномально высокую температуру летом. На самом деле большинство современных электромобилей имеют систему защиты от перегрева, особенно это касается самого дорогого элемента — батареи.

Об этом написал Autogid.

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Система охлаждения

Электромобили, в отличие от авто с двигателем внутреннего сгорания, имеют жидкостные системы охлаждения с чувствительными температурными сенсорами, которые контролируют состояние батареи, электромотора, инвертора и зарядного модуля.

Когда температура повышается сверх нормы, система автоматически включает активное охлаждение или снижает мощность аккумулятора, чтобы избежать перегрева.

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Тепло зарядки

Оптимальный температурный диапазон для литий-ионных аккумуляторов составляет +20-35 °C. Если температура поднимается до +40-45 °C, то она начинает влиять на ресурс батареи. При +60 °C и более возможны серьезные повреждения, но до такого в штатном режиме дойти сложно.

Чтобы в жару избежать лишней нагрузки на аккумулятор, стоит искать зарядные станции с активным охлаждением. Также не надо заряжать авто сразу после поездки, пусть оно остынет. Также старайтесь парковаться в тени или пользуйтесь таймером зарядки ночью.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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