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Головна Авто Як спека реально загрожує електромобілю

Як спека реально загрожує електромобілю

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 11:10
Чим електромобілю реально загрожує спека
Електрокар заряджається на сонці. Фото: pricefamilydealerships.com

Більшість водіїв електрокарів хвилює, як їхній транспортний засіб перенесе аномально високу температуру влітку. Насправді більшість сучасних електромобілів мають систему захисту від перегріву, особливо це стосується найдорожчого елементу — батареї.

Про це написав Autogid.

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Система охолодження 

Електромобілі, на відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, мають рідинні системи охолодження з чутливими температурними сенсорами, які контролюють стан батареї, електромотора, інвертора та зарядного модуля.

Коли температура підвищується понад норму, система автоматично вмикає активне охолодження або знижує потужність акумулятора, щоб уникнути перегріву.

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Оптимальний температурний діапазон для літій-іонних акумуляторів становить +20-35 °C. Якщо температура підіймається до +40–45 °C, то вона починає впливати на ресурс батареї. За понад +60 °C можливі серйозні пошкодження, але до такого у штатному режимі дійти складно.

Щоб у спеку уникнути зайвого навантаження на акумулятор, варто шукати зарядні станції з активним охолодженням. Також не треба заряджати авто одразу після поїздки, нехай воно охолоне. Також намагайтеся паркуватися у тіні або користуйтесь таймером зарядки вночі.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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