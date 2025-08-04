Как вернуть изъятые через суд водительские права

Судья делает записи. Фото: freepik.com

Лишение права управления транспортными средствами на определенное время является одним из самых строгих административных взысканий, которое применяется за грубые нарушения Правил дорожного движения. После завершения срока, определенного судом, водители сталкиваются с вопросом: как и где получить свои документы обратно.

Какова процедура возврата водительского удостоверения в соответствии с действующим законодательством Украины.

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Полицейские, зафиксировавшие нарушение, составляют протокол, который затем направляется в суд. Именно судья, рассмотрев все материалы дела, выносит постановление, где четко указывается срок, на который водителя лишают права управления. Он начинается с момента вступления постановления суда в силу, что обычно происходит через 10 дней после вынесения постановления, если не подана апелляция.

После этого водитель обязан самостоятельно сдать свое водительское удостоверение в сервисный центр МВД, который отвечает за место регистрации. Хотя законодательство прямо не определяет строгого наказания за несвоевременную сдачу документа, это может усложнить процедуру возврата в будущем.

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Порядок возврата

Процедура возврата водительского удостоверения регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.05.1993 № 340 "Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами".

Главное требование — обязательная сдача экзаменов. Даже если водитель был лишен прав на относительно небольшой срок (например, 6 месяцев), он все равно должен пройти полную процедуру:

Теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД. Тесты сдаются на компьютере и содержат 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. Допускается не более двух ошибок.

в любом сервисном центре МВД. Тесты сдаются на компьютере и содержат 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. Допускается не более двух ошибок. Практический экзамен содержит демонстрацию навыков вождения в условиях реального дорожного движения. Он также принимается в сервисном центре МВД.

Если водитель был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП), дополнительным условием является прохождение обязательного медицинского осмотра и получение новой медицинской справки формы 083/о, подтверждающей его пригодность к управлению транспортными средствами.

Если лишают права на управление транспортными средствами по ст. 130 и/или ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) лиц, получивших его впервые на два года, возврат водительского удостоверения не происходит. В таком случае перед допуском к экзаменам нужно заново пройти переподготовку в учебном заведении.

Необходимые документы

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код.

Медицинская справка формы 083/о (обязательна для тех, кто был лишен прав по ст. 130 КУоАП).

Справка об отсутствии задолженности по штрафам за нарушение ПДД.

Заявление на возврат водительского удостоверения (заполняется непосредственно в сервисном центре).

Постановление суда о лишении права управления транспортными средствами.

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов сервисный центр МВД возвращает водительское удостоверение. Если старое удостоверение еще действительное, его вернут владельцу. Если срок действия закончился, выдается новый документ.

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