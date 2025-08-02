Новый закон в Украине: как водителей будут лишать прав

Полиция остановила нарушителя. Фото: Патрульная полиция Киева

В Украине готовятся кардинальные изменения в системе наказаний за нарушение правил дорожного движения — в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12172. Основная идея инициативы довольно жесткая: три нарушения в течение года могут привести к лишению водительских прав.

Об этом сообщил Autogid.

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Новые правила касаются ключевых нарушений, которые считаются самыми опасными. Например, игнорирование пешеходов на переходе, проезд на красный сигнал светофора и другие маневры, создающие угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

За первое такое нарушение водителям придется уплатить штраф в размере 1020 грн .

. Если в течение года будет зафиксировано повторное аналогичное нарушение, сумма штрафа возрастет до 2550 грн, а водитель может потерять права на срок до одного года.

Определять размер штрафов, и фиксировать нарушения будут сотрудники Национальной полиции совместно с Военной инспекцией по вопросам безопасности дорожного движения. Но окончательное решение о лишении водительских прав будет оставаться исключительной компетенцией суда.

По словам экспертов, главная цель этих изменений — положить конец безнаказанности за мелкие, на первый взгляд, нарушения, которые на самом деле являются одной из основных причин аварийности.

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Принцип накопления

Новая система предусматривает, что даже после уплаты штрафа информация о нарушении остается в реестре. Это создает механизм накопления ответственности, подобный тому, что успешно действует во многих странах Европы. Каждое последующее нарушение отягощается предыдущими, что делает наказание неизбежным.

Сейчас законопроект №12172 уже внесли в повестку дня Верховной Рады. Это означает, что его могут принять в ближайшее время. Если закон вступит в силу, на украинских дорогах начнет действовать значительно более строгая система контроля и ответственности.

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