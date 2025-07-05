Тонировка стекол автомобилей: какие штрафы в Украине

Тонировка окна авто. Фото: bravoprotectionmn.com

Украинские водители тонируют окна автомобилей для увеличения комфорта, защищая салон от солнечных лучей, ультрафиолета и посторонних взглядов. Кроме того, тонировка придает автомобилю более эстетичный вид и может повысить безопасность в случае ДТП, удерживая осколки стекла. Но в Украине существуют правила по светопропускной способности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать штрафов.

Об этом написали Факты ICTV.

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Требования к тонировке

В Украине тонировка разрешается, но она должна иметь определенную светопропускную способность. Также цвет стекла не должен искажать восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

Работник полиции обязательно должен использовать специальные измерительные приборы для того, чтобы определить процент светопропускания тонировки.

Лобовое стекло должно пропускать менее 75% света.

Боковые стекла передних дверей должны пропускать менее 70% света.

Заднее стекло может быть тонированным без ограничений.

Зеркальная тонировка стекол в Украине запрещена.

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Штраф за тонировку

Штраф за тонировку стекла автомобиля регулируется статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За первое нарушение предусмотрено взыскание в размере 340 грн .

. Если в течение года водитель снова нарушит правила тонировки, его могут лишить права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

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