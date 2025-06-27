Водитель внезапно получил штраф за парковку возле супермаркета

Парковка возле супермаркета. Фото: wikimedia.org

Житель Варшавы неожиданно для себя получил "штраф" за парковку авто на стоянке возле строительного супермаркета, куда он ходил за товарами. Украинские водители в Польше не должны повторять таких ошибок.

Об этом сообщила Vitrina.

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Водитель приехал за покупками и оставил автомобиль на большой парковке возле супермаркета Castorama. А когда вышел к автомобилю, то увидел под дворником листок с требованием оплатить дополнительный сбор в размере 190 злотых (примерно 2166 грн).

Выяснилось, что каждый посетитель супермаркета может рассчитывать на 180 минут бесплатной стоянки на парковке, но для этого в терминале парковки нужно ввести номер автомобиля. Водитель этого не делал, после чего получил чек.

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Мелкий шрифт

Водитель рассказал, что правила парковки указаны мелким шрифтом на щитах у въезда на стоянку, и их почти невозможно прочитать.

"Чтобы разобраться в правилах, мне нужно было остановиться у въезда, заблокировать проезд и вычитывать мелкие строки. Управляющий стоянкой явно рассчитывает на невнимательность водителей. И ловит их на этом", — сказал он.

Платить водитель не собирается и хочет подать жалобу, а если потребуется, то готов пойти в суд. "Даже если они выиграют — пусть заработают мои 190 злотых по-честному", — подытожил он.

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