Водитель внезапно получил штраф за парковку возле супермаркета

Как не получить неожиданный штраф за парковку возле магазина
Житель Варшавы неожиданно для себя получил "штраф" за парковку авто на стоянке возле строительного супермаркета, куда он ходил за товарами. Украинские водители в Польше не должны повторять таких ошибок.
Об этом сообщила Vitrina.
Не всегда бесплатно
Водитель приехал за покупками и оставил автомобиль на большой парковке возле супермаркета Castorama. А когда вышел к автомобилю, то увидел под дворником листок с требованием оплатить дополнительный сбор в размере 190 злотых (примерно 2166 грн).
Выяснилось, что каждый посетитель супермаркета может рассчитывать на 180 минут бесплатной стоянки на парковке, но для этого в терминале парковки нужно ввести номер автомобиля. Водитель этого не делал, после чего получил чек.
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Мелкий шрифт
Водитель рассказал, что правила парковки указаны мелким шрифтом на щитах у въезда на стоянку, и их почти невозможно прочитать.
"Чтобы разобраться в правилах, мне нужно было остановиться у въезда, заблокировать проезд и вычитывать мелкие строки. Управляющий стоянкой явно рассчитывает на невнимательность водителей. И ловит их на этом", — сказал он.
Платить водитель не собирается и хочет подать жалобу, а если потребуется, то готов пойти в суд. "Даже если они выиграют — пусть заработают мои 190 злотых по-честному", — подытожил он.
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