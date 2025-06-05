Новый знак на парковках Львова — что обозначает и возможен ли штраф

Дорожные знаки на улицах города. Фото: "Галицький Кореспондент"

Во Львове появился новый дорожный знак возле паркомест, который уже вызвал волну вопросов среди местных водителей. Символ с изображением детской коляски активно устанавливают в разных районах города, поэтому многие интересуются: что он означает, кому предназначен и может ли стать основанием для штрафа.

Детали рассказала пресс-служба Львовского городского совета на официальном портале.

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Что означает новый знак с детской коляской на парковках Львова

Новые таблички с изображением детской коляски устанавливают именно к знаку парковки. Они обозначают паркоместа, рекомендованные для водителей с маленькими детьми.

Цель таких отметок — улучшить условия для семей, которые передвигаются с младенцами, особенно в центральной части города, где найти свободное место для авто непросто. Известно, что такая социальная инициатива призывает к взаимоуважению между участниками дорожного движения.

Новый знак на парковках Львова. Фото: city-adm.lviv.ua

Предусмотрен ли штраф за парковку под новым знаком

Никакого официального наказания за игнорирование этого знака пока не существует. Это не часть ПДД и не регламентируется законом. Поэтому штраф за парковку на месте с коляской водителю не грозит.

Однако во Львовском горсовете отмечают, даже если юридических последствий нет, этический аспект нарушения остается. Речь идет об уважении к родителям, которые передвигаются с детьми и нуждаются в удобном доступе к учреждениям и объектам городской инфраструктуры.

Поэтому, водители без детей могут оставлять авто на таких местах, однако городские власти надеются на сознательность и понимание со стороны автовладельцев.

Комментарий городских властей — для чего нужна инициатива

Руководитель КП "Львовавтодор" Николай Власюк подчеркнул, что эти таблички имеют информационно-напоминающую функцию. Они созданы не для наказания, а для акцента на социально важных потребностях.

"Такие таблички должны подчеркнуть важность потребностей семей с детьми, которым действительно часто сложнее добраться до нужного места в городе", — отмечает чиновник.

Где уже установлены новые знаки во Львове

На данный момент новые знаки появились на таких локациях:

вул. Костя Левицького

вул. Листопадового Чину

вул. Озаркевича

вул. Підвальна

площа Берестейської Унії

В планах города — расширить эту практику на другие районы Львова.

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