Новый знак на парковках Львова — что обозначает и возможен ли штраф

На парковках Львова появился новый знак — грозит ли штраф
Во Львове появился новый дорожный знак возле паркомест, который уже вызвал волну вопросов среди местных водителей. Символ с изображением детской коляски активно устанавливают в разных районах города, поэтому многие интересуются: что он означает, кому предназначен и может ли стать основанием для штрафа.
Детали рассказала пресс-служба Львовского городского совета на официальном портале.
Что означает новый знак с детской коляской на парковках Львова
Новые таблички с изображением детской коляски устанавливают именно к знаку парковки. Они обозначают паркоместа, рекомендованные для водителей с маленькими детьми.
Цель таких отметок — улучшить условия для семей, которые передвигаются с младенцами, особенно в центральной части города, где найти свободное место для авто непросто. Известно, что такая социальная инициатива призывает к взаимоуважению между участниками дорожного движения.
Предусмотрен ли штраф за парковку под новым знаком
Никакого официального наказания за игнорирование этого знака пока не существует. Это не часть ПДД и не регламентируется законом. Поэтому штраф за парковку на месте с коляской водителю не грозит.
Однако во Львовском горсовете отмечают, даже если юридических последствий нет, этический аспект нарушения остается. Речь идет об уважении к родителям, которые передвигаются с детьми и нуждаются в удобном доступе к учреждениям и объектам городской инфраструктуры.
Поэтому, водители без детей могут оставлять авто на таких местах, однако городские власти надеются на сознательность и понимание со стороны автовладельцев.
Комментарий городских властей — для чего нужна инициатива
Руководитель КП "Львовавтодор" Николай Власюк подчеркнул, что эти таблички имеют информационно-напоминающую функцию. Они созданы не для наказания, а для акцента на социально важных потребностях.
"Такие таблички должны подчеркнуть важность потребностей семей с детьми, которым действительно часто сложнее добраться до нужного места в городе", — отмечает чиновник.
Где уже установлены новые знаки во Львове
На данный момент новые знаки появились на таких локациях:
- вул. Костя Левицького
- вул. Листопадового Чину
- вул. Озаркевича
- вул. Підвальна
- площа Берестейської Унії
В планах города — расширить эту практику на другие районы Львова.
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