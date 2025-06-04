Зміна кольору авто — у МВС нагадали водіям про правила та нюанси

Чоловік фарбує авто у червоний колір. Фото: istockphoto.com

Багато автовласників в Україні прагнуть зробити свій автомобіль унікальним — хтось обирає нестандартне фарбування, а хтось — кольорову плівку. Але варто пам'ятати: будь-яка зміна кольору авто вимагає обов'язкової перереєстрації в сервісному центрі МВС.

Пресслужба Головного сервісного центру МВС України на офіційному порталі нагадала водіям, які планують змінити колір автомобіля, мотоцикла або вантажівки, про правила, нюанси та штрафи.

Реклама

Читайте також:

Що робити після зміни кольору авто

Власник транспортного засобу має обов'язково звернутися до сервісного центру МВС для перереєстрації. При цьому можна підійти до будь-якого центру, незалежно від місця попередньої реєстрації.

Які документи потрібні для перереєстрації авто

Щоб перереєструвати транспортний засіб, необхідно подати наступні документи:

паспорт громадянина України або ID-картка з витягом про місце реєстрації;

копія ідентифікаційного коду (РНОКПП);

свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу;

нотаріальна довіреність — якщо оформлення проводить уповноважена особа.

Чоловік у сервісному центрі МВС. Фото: myk.hsc.gov.ua

Важливі нюанси щодо зміни кольору автомобіля

У техпаспорті авто може бути вказаний лише один із 11 стандартних кольорів:

білий;

чорний;

сірий;

синій;

червоний;

зелений;

жовтий;

оранжевий;

коричневий;

бежевий;

фіолетовий.

Тому, якщо ви змінили лише відтінок (наприклад, з темно-синього на світло-синій), перереєстрація не потрібна.

Для двоколірного авто основним вважається колір нижньої частини кузова. Якщо пофарбовані капот, дах чи багажник, але загальна площа зміни не перевищує 50% — перереєстрація не потрібна.

Для вантажних автомобілів головним кольором вважається кабіна.

Якщо авто має інші кольори, що не відповідають нормам — його буде визнано комбінованим, і потрібно оновити дані в технічному паспорті.

Чоловік фарбує авто у чорний колір. Фото: istockphoto.com

Чому важливо перереєструвати автомобіль

Якщо не перереєструвати транспортний засіб після зміни кольору, це може викликати проблеми під час техогляду, при зупинці поліцією або при продажу авто. Тому, якщо хочете надати своєму авто нового вигляду — дійте за правилами.

Також нагадаємо, що в Україні водії можуть отримати штраф, якщо фактичний колір транспортного засобу не збігається з тим, що зазначений у реєстраційних документах.

У разі виявлення такого порушення, поліція може кваліфікувати його за ч. 6 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). У такому разі штраф складатиме 850 грн. до 1700 грн.

Раніше ми писали, що повинні знати водії, які перевозять в авто дітей, та за що може оштрафувати поліція.

Нагадаємо, також ми пояснювали, за скільки проміле у водія не заберуть права в Україні.