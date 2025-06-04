Изменение цвета авто — в МВД напомнили водителям о правилах и нюансах

Мужчина красит авто в красный цвет. Фото: istockphoto.com

Многие автовладельцы в Украине стремятся сделать свой автомобиль уникальным — кто-то выбирает нестандартную покраску, а кто-то — цветную пленку. Но стоит помнить: любое изменение цвета авто требует обязательной перерегистрации в сервисном центре МВД.

Пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины на официальном портале напомнила водителям, которые планируют изменить цвет автомобиля, мотоцикла или грузовика, о правилах, нюансах и штрафах.

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Владелец транспортного средства должен обязательно обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации. При этом можно подойти в любой центр, независимо от места предыдущей регистрации.

Какие документы нужны для перерегистрации авто

Чтобы перерегистрировать транспортное средство, необходимо подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины или ID-карта с выпиской о месте регистрации;

копия идентификационного кода (РНОКПП);

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;

нотариальная доверенность — если оформление проводит уполномоченное лицо.

Мужчина в сервисном центре МВД. Фото: myk.hsc.gov.ua

Важные нюансы по изменению цвета автомобиля

В техпаспорте авто может быть указан только один из 11 стандартных цветов:

белый;

черный;

серый;

синий;

красный;

зеленый;

желтый;

оранжевый;

коричневый;

бежевый;

фиолетовый.

Поэтому, если вы изменили только оттенок (например, с темно-синего на светло-синий), перерегистрация не нужна.

Для двухцветного авто основным считается цвет нижней части кузова. Если окрашены капот, крыша или багажник, но общая площадь изменения не превышает 50% — перерегистрация не нужна.

Для грузовых автомобилей главным цветом считается кабина.

Если авто имеет другие цвета, не соответствующие нормам — оно будет признано комбинированным, и нужно обновить данные в техническом паспорте.

Мужчина красит авто в черный цвет. Фото: istockphoto.com

Почему важно перерегистрировать автомобіль

Если не перерегистрировать транспортное средство после изменения цвета, это может вызвать проблемы во время техосмотра, при остановке полицией или при продаже авто. Поэтому, если хотите придать своему авто новый вид — действуйте по правилам.

Также напомним, что в Украине водители могут получить штраф, если фактический цвет транспортного средства не совпадает с тем, что указан в регистрационных документах.

В случае выявления такого нарушения, полиция может квалифицировать его по ч. 6 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). В таком случае штраф будет составлять 850 грн. до 1700 грн.

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