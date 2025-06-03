Непростий тест ПДР — чи можна водієві авто випередити трамвай

Чи може авто випередити трамвай? Малюнок: Exist.ua

Цей тест із ПДР перевірить вашу уважність до дорожніх знаків та важливих нюансів на дорозі під час руху, які часто ігнорують навіть досвідчені водії. На перший погляд — ситуація проста. Але чи дійсно ви впевнені, як вчинити вірно?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Пряма дорога з трамвайною колією, праворуч — зупинка громадського транспорту, позначена знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Також присутня жовта розмітка Z-подібної форми, що означає зупинку громадського транспорту. Попереду трамвай, що рухається прямо.

Водій синього авто, яке наближається до зупинки, замислився: чи можна випередити трамвай праворуч?

Дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса" позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом, але не поширюється на трамваї, оскільки ті мають власну смугу на колії.

Водій синього авто має право випередити трамвай праворуч, оскільки трамвай не здійснює посадку/висадку пасажирів на проїзну частину, а майданчик зупинки є винесеним і не створює перешкод для руху.

Правильна відповідь

№1

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