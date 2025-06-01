Тест ПДР на перехресті з трамваями: хто проїде третім

Хто третій? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль. Синій автомобіль. Червоний трамвай. Жовтий трамвай.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного трамвая повертає ліворуч, водій жовтого трамвая — праворуч, а водії жовтого та синього автомобілів проїжджають прямо.

На перехресті встановлені світлофори, але в зображеній ситуації всі вони подають жовті миготливі сигнали.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Таким чином транспортні засоби розʼїдуться за знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими першим проїде червоний трамвай, адже він перебуває на головній дорозі.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Всі інші транспортні засоби знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах, тому другим проїде жовтий трамвай.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Нарешті водій жовтого автомобіля зобовʼязаний пропустити водія синьої машини, який наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, третім перехрестя залишить синій автомобіль.

Правильна відповідь

№2

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