Тест ПДР для уважних водіїв: чи дозволений розворот на перехресті

Можна розвернутися? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи може водій білого авто виконати розворот на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Може. Не може.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля перебуває на лівій смузі. Рух на ділянці регулюється світлофором, який подає зелений сигнал, тобто дозволяє проїзд водіям в усіх напрямках.

Також на перехресті встановлено дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 4.4 "Рух прямо або праворуч". Останній знак суперечить сигналу світлофора, адже дозволяє рух лише прямо та праворуч.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Отже, світлофор скасовує дію знака пріоритету 2.3 "Головна дорога", але жодним чином не впливає на дію наказового знака 4.4 "Рух прямо або праворуч".

Таким чином, водій білої машини не може виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь

№2

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