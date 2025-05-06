Тест з ПДР на перехресті: хто поступиться при заїзді в одну смугу

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має перевагу та першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля виконує розворот, а водій червоної машини повертає праворуч. За дивним збігом обставин їм обом потрібно заїхати в одну й ту саму смугу, тому хтось має поступитися.

Обидва водії виконують маневр згідно з дозволом зеленої стрілки додаткової секції світлофора. Але для білого авто вона світиться разом з основним зеленим, а для червоного — з основним червоним.

Помилкою буде застосувати до зображеної ситуації пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Для подібних випадків використовується пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№1

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