Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Авто Тест з ПДР — хто поступиться при заїзді в одну смугу

Тест з ПДР — хто поступиться при заїзді в одну смугу

Ua en ru
Дата публікації: 6 травня 2025 20:40
Тест з ПДР на перехресті: хто поступиться при заїзді в одну смугу
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має перевагу та першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перехресті водій білого автомобіля виконує розворот, а водій червоної машини повертає праворуч. За дивним збігом обставин їм обом потрібно заїхати в одну й ту саму смугу, тому хтось має поступитися.

Обидва водії виконують маневр згідно з дозволом зеленої стрілки додаткової секції світлофора. Але для білого авто вона світиться разом з основним зеленим, а для червоного — з основним червоним.

Помилкою буде застосувати до зображеної ситуації пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Для подібних випадків використовується пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER