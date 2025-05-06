Тест по ПДД на перекрестке: кто уступит при заезде в одну полосу

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля выполняет разворот, а водитель красной машины поворачивает направо. По странному стечению обстоятельств им обоим нужно заехать в одну и ту же полосу, поэтому кто-то должен уступить.

Оба водителя выполняют маневр согласно разрешению зеленой стрелки дополнительной секции светофора. Но для белого авто она светится вместе с основным зеленым, а для красного — с основным красным.

Ошибкой будет применить к изображенной ситуации пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Для подобных случаев используется пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: