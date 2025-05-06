Тест по ПДД на перекрестке: кто уступит при заезде в одну полосу

Тест по ПДД — кто уступит при заезде в одну полосу
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля выполняет разворот, а водитель красной машины поворачивает направо. По странному стечению обстоятельств им обоим нужно заехать в одну и ту же полосу, поэтому кто-то должен уступить.
Оба водителя выполняют маневр согласно разрешению зеленой стрелки дополнительной секции светофора. Но для белого авто она светится вместе с основным зеленым, а для красного — с основным красным.
Ошибкой будет применить к изображенной ситуации пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Для подобных случаев используется пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ
№1
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