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Тест по ПДД — кто уступит при заезде в одну полосу

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Дата публикации 6 мая 2025 20:40
Тест по ПДД на перекрестке: кто уступит при заезде в одну полосу
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей имеет преимущество и первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перекрестке водитель белого автомобиля выполняет разворот, а водитель красной машины поворачивает направо. По странному стечению обстоятельств им обоим нужно заехать в одну и ту же полосу, поэтому кто-то должен уступить.

Оба водителя выполняют маневр согласно разрешению зеленой стрелки дополнительной секции светофора. Но для белого авто она светится вместе с основным зеленым, а для красного — с основным красным.

Ошибкой будет применить к изображенной ситуации пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Для подобных случаев используется пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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