Тест ПДД — как повернуть направо на перекрестке с регулировщиком

Кто кого пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. В каком порядке проедут участок дороги транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля проедет первым. Водитель трамвая проедет первым. Оба водителя подождут следующего сигнала регулировщика.

Разбор задачи

На перекрестке разъезд транспортных средств происходит по сигналам регулировщика. На участке дороги водитель красного автомобиля поворачивает направо, а водитель трамвая проезжает прямо. Регулировщик стоит с опущенными руками.

Чтобы прочитать этот сигнал регулировщика, смотрим пункт 8.8 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо".

Следовательно, оба водителя имеют право ехать в выбранных направлениях. Так как траектории их движения пересекаются, кто-то должен уступить.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Правильный ответ

№2

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