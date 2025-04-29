Тест ПДД — как повернуть направо на перекрестке с регулировщиком

Тест ПДД на перекрестке с регулировщиком — как повернуть направо
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. В каком порядке проедут участок дороги транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля проедет первым.
- Водитель трамвая проедет первым.
- Оба водителя подождут следующего сигнала регулировщика.
Разбор задачи
На перекрестке разъезд транспортных средств происходит по сигналам регулировщика. На участке дороги водитель красного автомобиля поворачивает направо, а водитель трамвая проезжает прямо. Регулировщик стоит с опущенными руками.
Чтобы прочитать этот сигнал регулировщика, смотрим пункт 8.8 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо".
Следовательно, оба водителя имеют право ехать в выбранных направлениях. Так как траектории их движения пересекаются, кто-то должен уступить.
Читаем пункт 16.7 ПДД:
"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".
Правильный ответ
№2
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