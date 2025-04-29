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Тест ПДД на перекрестке с регулировщиком — как повернуть направо

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Дата публикации 29 апреля 2025 06:45
Тест ПДД — как повернуть направо на перекрестке с регулировщиком
Кто кого пропускает? Рисунок: Exist.ua
Ключевые моменты Варианты ответа Правильный ответ Разбор задачи

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. В каком порядке проедут участок дороги транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля проедет первым.
  2. Водитель трамвая проедет первым.
  3. Оба водителя подождут следующего сигнала регулировщика.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде першим за сигналом регулювальника?

На перекрестке разъезд транспортных средств происходит по сигналам регулировщика. На участке дороги водитель красного автомобиля поворачивает направо, а водитель трамвая проезжает прямо. Регулировщик стоит с опущенными руками.

Чтобы прочитать этот сигнал регулировщика, смотрим пункт 8.8 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют следующие значения: руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо".

Следовательно, оба водителя имеют право ехать в выбранных направлениях. Так как траектории их движения пересекаются, кто-то должен уступить.

Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Правильный ответ

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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