Тест ПДР — як повернути праворуч на перехресті з регулювальником

Тест ПДР на перехресті з регулювальником — як повернути праворуч
Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. В якому порядку проїдуть ділянку дороги транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля проїде першим.
- Водій трамвая проїде першим.
- Обидва водії почекають наступного сигналу регулювальника.
Розбір задачі
На перехресті роз’їзд транспортних засобів відбувається за сигналами регулювальника. На ділянці дороги водій червоного автомобіля повертає праворуч, а водій трамвая проїжджає прямо. Регулювальник стоїть з опущеними руками.
Щоб прочитати цей сигнал регулювальника, дивимося пункт 8.8 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають такі значення: руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо та праворуч".
Отже, обидва водії мають право їхати в обраних напрямках. Позаяк траєкторії їхнього руху перетинаються, хтось має поступитися.
Читаємо пункт 16.7 ПДР:
"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".
Правильна відповідь
№2
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