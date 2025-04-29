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Тест ПДР на перехресті з регулювальником — як повернути праворуч

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Дата публікації: 29 квітня 2025 06:45
Тест ПДР — як повернути праворуч на перехресті з регулювальником
Хто кого пропускає? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Правильна відповідь Варіанти відповіді Розбір задачі

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. В якому порядку проїдуть ділянку дороги транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля проїде першим.
  2. Водій трамвая проїде першим.
  3. Обидва водії почекають наступного сигналу регулювальника.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим за сигналом регулювальника?

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На перехресті роз’їзд транспортних засобів відбувається за сигналами регулювальника. На ділянці дороги водій червоного автомобіля повертає праворуч, а водій трамвая проїжджає прямо. Регулювальник стоїть з опущеними руками.

Щоб прочитати цей сигнал регулювальника, дивимося пункт 8.8 ПДР:

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"Сигнали регулювальника мають такі значення: руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо та праворуч".

Отже, обидва водії мають право їхати в обраних напрямках. Позаяк траєкторії їхнього руху перетинаються, хтось має поступитися.

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Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

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Правильна відповідь

№2

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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