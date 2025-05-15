Тест ПДД для внимательных водителей: разрешен ли разворот на перекрестке

Можно развернуться? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Может ли водитель белого авто выполнить разворот на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Может. Не может.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля находится на левой полосе. Движение на участке регулируется светофором, который подает зеленый сигнал, то есть позволяет проезд водителям во всех направлениях.

Также на перекрестке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 4.4 "Движение прямо или направо". Последний знак противоречит сигналу светофора, ведь позволяет движение только прямо и направо.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Итак, светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но никоим образом не влияет на действие предписывающего знака 4.4 "Движение прямо или направо".

Таким образом, водитель белой машины не может выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации.

Правильный ответ

№2

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