Тест ПДД для грамотных водителей: какие траектории движения разрешены

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком из направлений может проехать водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и в обратном направлении. Направо и налево. Налево и в обратном направлении. Только в обратном направлении.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предложено четыре направления для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и в обратном направлении.

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.6 "Движение направо или налево".

Первый знак не поможет решить задачу, ведь вопрос не в порядке разъезда на перекрестке.

Второй знак относится к приказным, и позволяет движение только направо, налево и в обратном направлении (разворот).

Следовательно, знак запрещает двигаться прямо. Также водитель красного автомобиля не может повернуть направо, ведь находится в левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ

№4

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