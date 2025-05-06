Тест ПДД для грамотных водителей: какие траектории движения разрешены

Тест ПДД для внимательных — какие траектории движения разрешены
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком из направлений может проехать водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо и налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
Разбор задачи
Водителю красного автомобиля предложено четыре направления для дальнейшего движения: прямо, направо, налево и в обратном направлении.
На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 4.6 "Движение направо или налево".
Первый знак не поможет решить задачу, ведь вопрос не в порядке разъезда на перекрестке.
Второй знак относится к приказным, и позволяет движение только направо, налево и в обратном направлении (разворот).
Следовательно, знак запрещает двигаться прямо. Также водитель красного автомобиля не может повернуть направо, ведь находится в левой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Правильный ответ
№4
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