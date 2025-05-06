Тест ПДР для грамотних водіїв — які траєкторії руху дозволені

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому з напрямків може проїхати водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля запропоновано чотири напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" та 4.6 "Рух праворуч або ліворуч".

Перший знак не допоможе розвʼязати задачу, адже питання не у порядку розʼїзду на перехресті.

Другий знак відноситься до наказових, та дозволяє рух лише праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку (розворот).

Отже, знак забороняє рухатися прямо. Також водій червоного автомобіля не може повернути праворуч, адже перебуває у лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Правильна відповідь

№4

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