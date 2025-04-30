Задача ПДР на повороті: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч. Але перед собою він бачить дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту", який позначає місце для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч. Отже, водій порушує правила.

Водій жовтого автомобіля, повертаючи ліворуч, перетинає розмітку 1.11. Цю лінію дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди. В зображеній ситуації жовте авто намагається перетнути розмітку з боку суцільної лінії, на що водій не має жодних підстав.

Таким чином, обидва водії порушують ПДР.

Правильна відповідь

№3

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